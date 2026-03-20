Вскрылись опасные последствия детокс-диет

Доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская рассказала про опасные последствия детокс-диет.

По ее словам, подобные диеты, в том числе джусинг (соковый детокс), нельзя практиковать длительное время.

«Джусинг следует практиковать только на короткий период времени. Он может привести к дефициту незаменимых аминокислот, а также липидов, необходимых для построения клеточных мембран», — цитирует врача РИА Новости.

Боровская указала, что среди недостатков подобного похудения — отсутствие в соках белков и жиров, необходимых для метаболических процессов, и уменьшение клетчатки, нужной для регулярного стула.

«Важно помнить, что детокс-диеты могут иметь опасные побочные эффекты, повлиять на регулирование сахара в крови и вызывать дисбаланс электролитов. Официальная медицина не признает детокс-программы, так как в норме очищение организма предусмотрено его физиологическими особенностями — через печень, кишечник и почки. Перед проведением детокс-диеты рекомендуется проконсультироваться с врачом», — сказала гастроэнтеролог.

Кстати, добавила врач, также несут риски вегетарианство и веганство. Ибо они чреваты дефицитом железа и витаминов.