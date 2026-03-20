Диетолог рассказала, помогут ли сахарозаменители похудеть

Многие люди, стремясь похудеть, заменяют обычный сахар на подсластители, надеясь сократить калорийность рациона. Однако, как предупредила врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru, такая стратегия вряд ли приведёт к желаемым результатам.

По словам специалиста, калорийность продуктов с сахарозаменителями и обычных сладостей примерно одинакова. Поэтому, если человек просто ищет возможность продолжать есть «вредности», но с подсластителями, вес будет стоять на месте.

«Если мы переходим на сахарозаменители с целью оставлять себе некую лазейку для употребления сладкой гадости, то смысла нет никакого. На вес это никаким образом не повлияет, потому что калорийность будет примерно одинаковой», — пояснила Мизинова.

Исключение составляют случаи, когда замена сахара необходима по медицинским показаниям — при инсулинорезистентности или сахарном диабете второго типа. Но и здесь, подчёркивает диетолог, важно понимать, что сам продукт (например, торт) всё равно содержит углеводы, поэтому необходимо тщательно отслеживать уровень сахара в крови.