Как выбрать пробиотики для кишечника

Сегодня на полках аптек и маркетплейсов можно найти множество баночек с надписью "Пробиотик". Производители делают смелые заявления: восстановление микрофлоры, укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и даже помощь в похудении. Однако чем больше появляется пробиотиков, тем чаще люди жалуются на их неэффективность или даже на неприятные ощущения после приема. Почему так происходит? Потому что пробиотик - это не универсальное средство, которое подходит всем и в любых ситуациях. Это живые организмы, и подход к их выбору должен быть таким же тщательным, как при подборе антибиотика.

Коротко о главном

Стоит ли пить пробиотики без назначения врача? Ответ очевиден: нет. Не существует единого "идеального" пробиотика. Эффективность этих средств определяется их родом, видом и конкретным штаммом. Каждый штамм имеет уникальные характеристики и выполняет особые задачи в организме. Поэтому только специалист сможет грамотно подобрать необходимый именно вам пробиотик в нужной дозировке.

Многие задаются вопросом: какие пробиотики для кишечника действительно работают? По мнению Всемирной организации здравоохранения, эффективными можно считать только те средства, которые содержат конкретные данные о штаммах входящих в их состав микроорганизмов. Важно, чтобы к концу срока годности в продукте сохранилось достаточное количество жизнеспособных бактерий, а также чтобы были проведены исследования, подтверждающие безопасность и эффективность используемых штаммов.

Пробиотики могут быть полезны, но не заменяют полноценное лечение. Эти живые микроорганизмы способствуют восстановлению баланса полезных бактерий в кишечнике, однако не являются панацеей. Перед началом приема препарата следует проконсультироваться с врачом.

Что такое пробиотики для кишечника и зачем их принимают

Пробиотики - это благотворные микроорганизмы, обитающие в кишечнике человека. Они способствуют сохранению равновесия микрофлоры, оптимизируя процесс пищеварения и повышая защитные функции организма. Считается, что в кишечнике человека содержится 2-3 кг бактерий. Подробнее об этом можно прочитать в интервью "РГ" с профессором Валерием Даниленко, заведующим отделом генетических основ биотехнологии Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН.

В качестве пробиотиков наиболее часто используют:

бифидобактерии (Bifidobacterium longum, B. breve, B. infantis, B. bifidum, B. adolescentis, B. animalis);

лактобактерии (Lactobacillus rhamnosus, L. acidophilus, L. casei, L. gasseri).

Хотя термины "пробиотики", "пребиотики" и "синбиотики" связаны с поддержанием здоровья кишечника, они обозначают разные понятия.

Пробиотики - это живые микроорганизмы, которые помогают восстанавливать и поддерживать баланс микрофлоры кишечника.

Пребиотики - это вещества, которые служат пищей для полезных бактерий. Они не разрушаются под воздействием желудочного сока и ферментов, поэтому не перевариваются в желудке и тонком кишечнике, доставляя питание бактериям в неизменном виде.

Синбиотики - это продукты, которые содержат как пробиотики, так и пребиотики. Они не только поставляют в кишечник полезные микроорганизмы, но и обеспечивают их питанием.

Подробнее о различии пробиотиков и пребиотиков рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

Как уже было сказано выше, пробиотики колонизируют кишечник, активно размножаются и подавляют патогенные бактерии, вирусы, дрожжи и грибки, улучшая состояние микрофлоры. Пробиотики также участвуют в синтезе слизистого секрета и укреплении стенок кишечника, что снижает их проницаемость для токсичных веществ и аллергенов. В ходе ферментации углеводов они вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые служат источником питания для клеток кишечника и обладают противовоспалительным эффектом. Кроме того, пробиотики активизируют иммунные клетки и способствуют производству антител, что помогает защищать организм от инфекций и воспалений.

Эффект от приема пробиотиков возможен в ряде случаев. Например, почти все пациенты, которым назначают антибиотики, сталкиваются с нарушением баланса микрофлоры. Это проявляется в виде болей, вздутия живота, диареи, а также дисфункции кишечника, из-за чего пища плохо усваивается. Однако если врач с самого начала лечения рекомендует пробиотики определенных штаммов, этих неприятных симптомов удается избежать.

Исследования показали, что пробиотики, особенно штаммов Lactobacillus rhamnosus GG и Saccharomyces boulardii, эффективно уменьшают продолжительность и тяжесть инфекционной диареи, включая ротавирусную, у детей. Пробиотики также помогают при синдроме раздраженного кишечника (СРК) и воспалительных заболеваниях кишечника.

Пробиотики могут оказаться неэффективными, если был выбран неподходящий штамм. Кроме того, качество препарата, неправильное хранение или истекший срок годности также могут стать причиной отсутствия результата. Эффект может быть нулевым и при индивидуальных особенностях микрофлоры, когда собственная экосистема кишечника оказывается недружелюбна к новым микроорганизмам.

В каких случаях пробиотики для кишечника действительно нужны

После приема антибиотиков, особенно широкого спектра, врачи прописывают пациентам прием пробиотиков. Антибиотики уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии. Это может вызвать дисбактериоз, который проявляется диареей, запорами, метеоризмом и другими симптомами.

Подробнее о дисбактериозе можно прочитать в интервью "РГ" с ведущим консультантом по лабораторной медицине, экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Мариной Савкиной.

При нарушении работы ЖКТ, проявляющемся в виде диареи, вздутия, метеоризма, пробиотики также могут сыграть положительную роль. Для поддержания здоровья кишечника рекомендуется выбирать средства, содержащие разнообразные штаммы бифидо- и лактобактерий. Часто такие препараты включают дрожжевые культуры Saccharomyces boulardii, которые обладают устойчивостью к воздействию желудочного сока и антибиотиков.

Пробиотики помогают взрослым при запорах, восстанавливая баланс полезных и условно-патогенных микроорганизмов в кишечнике. Поддержание этого равновесия улучшает работу кишечника и способствует профилактике запоров.

Пробиотики могут значительно улучшить состояние при синдроме раздраженного кишечника (СРК). Их регулярное использование способствует восстановлению баланса микрофлоры и устранению дисбактериоза, который часто сопутствует СРК.

Пробиотики не всегда необходимы. В некоторых случаях их прием может быть противопоказан (при тяжелом иммунодефиците, в критическом состоянии), а их эффективность при определенных состояниях не подтверждена. Пробиотики не являются универсальным средством и не могут самостоятельно справиться с серьезными заболеваниями.

Прием пробиотиков без симптомов и для профилактики может быть бесполезен. Если кишечник функционирует нормально и человек придерживается сбалансированного рациона, употребление концентрированных пробиотических препаратов вряд ли принесет дополнительную пользу.

Ситуации и ожидания

Ситуация Возможный эффект

После антибиотиков Снижение риска дисбактериоза

Диарея Сокращение длительности заболевания

Вздутие Уменьшение симптомов

"Для профилактики" Эффект не доказан

Пробиотики для кишечника взрослому

Врач-гастроэнтеролог Лариса Телина рассказала, чем руководствоваться при выборе пробиотика для взрослого.

Препарат должен содержать разнообразные штаммы бактерий. Использование мультивидовых пробиотиков обеспечивает более высокую эффективность, тогда как препараты с одним или двумя штаммами имеют ограниченный эффект. Качественный пробиотик должен включать не менее шести-семи штаммов. Разные виды бактерий усиливают действие друг друга, говорит специалист.

Она также посоветовала обратить внимание на количество живых пробиотических бактерий в одной дозе. Важно понимать, что не все бактерии приживаются в желудочно-кишечном тракте, часть из них погибает. За рубежом принято считать нормой ежедневный прием пробиотиков в количестве 10-15 миллиардов бактерий в одной дозе для поддержания нормальной работы кишечника и укрепления иммунитета.

Также следует обращать внимание на условия хранения препарата. Некоторые пробиотики требуют хранения в холодильнике, в то время как другие сохраняют полезные бактерии при комнатной температуре, что позволяет брать их с собой в дорогу или на работу.

Ошибки при выборе пробиотиков:

Неподходящий штамм бактерий. Например, при синдроме раздраженного кишечника выбирают штамм, который эффективен только при диарее. Недостаточная дозировка или неактивные бактерии. Препарат может быть некачественным, неправильно храниться или иметь истекший срок годности. Индивидуальные особенности микрофлоры кишечника. Собственная микрофлора может быть враждебна к новым бактериям и не позволить им прижиться. Нереалистичные ожидания. Пробиотики не способны самостоятельно излечить серьезные заболевания.

Перед началом приема пробиотиков следует проконсультироваться с врачом, особенно если имеются хронические заболевания или принимаются другие медикаменты.

Пробиотики для кишечника детям

Неонатолог-реаниматолог Надежда Щербакова говорит, что в зависимости от причины назначения детям можно давать как монокомпонентные (содержат одну бактерию), так и поликомпонентные (содержат несколько бактерий) пробиотики. Например, при лактазной недостаточности обычно рекомендуют однокомпонентные лактосодержащие средства, которые способствуют расщеплению лактозы. После приема антибиотиков чаще выписывают поликомпонентные препараты. Также существуют сухие и жидкие пробиотики, обладающие своими уникальными характеристиками.

Для профилактики и поддержания нормального состояния микрофлоры кишечника у детей достаточно использовать детское питание, обогащенное про- и пребиотиками. Если же необходимо скорректировать микрофлору и способствовать ее восстановлению, более эффективным будет применение пробиотиков.

Основным показанием для назначения пробиотика детям являются нарушения стула. Врач анализирует, какие факторы способствуют нестабильности стула, достаточно ли ребенку молока матери, и каков рацион кормящей женщины. При необходимости он прописывает препарат. Это может быть актуально с первых дней жизни ребенка, особенно если он находится на искусственном вскармливании.

При выборе пробиотиков для детей следует отдавать предпочтение препаратам, разработанным специально для их возрастной категории. В детском возрасте кишечная микрофлора находится в процессе формирования, и пробиотики могут способствовать ее укреплению и поддержанию нормального функционирования пищеварительной системы.

Некоторые думают, что можно просто взять и поделить "взрослую" капсулу, чтобы дать ребенку. Такой подход нерационален, поскольку невозможно гарантировать точность дозировки. Некоторые таблетки крошатся при делении. Вторая проблема связана с хранением оставшегося препарата. Вне блистера или капсулы он может окислиться или отсыреть, что приведет к потере свойств.

Применение лекарственных средств или пищевых добавок для ребенка в возрасте до одного месяца возможно только после консультации с врачом. Специалист должен изучить состояние малыша и определить необходимость в назначении препарата. Если в роддоме у младенца диагностирован дисбиоз кишечника и врач порекомендовал прием жидких пробиотиков, то использование препарата допускается, но под строгим наблюдением педиатра.

Какие пробиотики для кишечника бывают: формы и состав

Пробиотики классифицируются по составу следующим образом:

Монокомпонентные - содержат только один вид бактерий (бифидобактерии, лактобактерии или кишечную палочку).

Поликомпонентные - включают несколько видов штаммов, обычно 2-3 и более.

Выбор зависит от цели применения:

Препараты, содержащие преимущественно лактобактерии, рекомендуются при кишечных вирусных инфекциях.

Средства с бифидобактериями назначаются для лечения кандидоза кишечника и восстановления микрофлоры, например, после вагинального кандидоза.

Комбинированные препараты, содержащие как бифидо-, так и лактобактерии, эффективны при бактериальных инфекциях кишечника.

Для восстановления нормальной микрофлоры используются различные формы пробиотиков. Они могут быть представлены в виде сухих препаратов (лиофилизатов), из которых перед применением готовят суспензию. Также существуют готовые жидкие формы, удобные для использования у маленьких детей. Некоторые средства выпускаются в капсулах с кислотоустойчивой оболочкой, которая не растворяется в желудке и защищает бактерии от воздействия соляной кислоты.

Число бактерий в пробиотике измеряется в колониеобразующих единицах (КОЕ), что показывает количество жизнеспособных микроорганизмов, способных к размножению. В пробиотических продуктах может содержаться от нескольких миллионов до миллиардов живых бактерий в одной дозе.

Существует распространенное заблуждение: чем больше КОЕ, тем лучше пробиотик. Однако это не так. Количество микроорганизмов важно, но не является главным показателем эффективности. Значительную роль играют штаммовые характеристики бактерий и их способность адаптироваться к условиям желудочно-кишечного тракта.

Для достижения наилучших результатов врачи рекомендуют сочетать пробиотики с пребиотиками. Такой подход создает идеальные условия для размножения полезных микроорганизмов и укрепляет здоровье кишечника.

Пробиотики для кишечника: как ориентироваться

Выбор пробиотика может оказаться сложной задачей. Список препаратов на рынке огромный. Одни помогают при диарее, вызванной антибиотиками, другие уменьшают вздутие и боль при СРК, а третьи снижают риск аллергий и частых простуд у детей. Важно понимать, что универсального средства, которое решает все проблемы сразу, не существует.

Прежде чем приобрести пробиотик, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Гастроэнтеролог или педиатр учтут ваши симптомы, имеющиеся заболевания и особенности питания.

На что обратить внимание на упаковке

1. Состав

В пробиотиках могут присутствовать компоненты, которые способствуют размножению полезных бактерий, - пребиотики, такие как фруктоолигосахариды, инулин и галактоолигосахариды. Они выступают в роли питательной среды, стимулируя рост бактерий. Важно избегать ненужных добавок: консервантов, ароматизаторов, наполнителей и лактозы (при ее непереносимости), которые могут негативно влиять на работу кишечника.

2. Бактериальное разнообразие

Многие эксперты советуют выбирать комплексы, содержащие несколько штаммов полезных бактерий, так как они могут усиливать полезные свойства друг друга и оказывать более комплексное воздействие.

3. Дата изготовления и срок годности

Большинство пробиотиков в твердой форме (капсулы, таблетки, порошки) сохраняют свои свойства в течение 1-2 лет с даты производства. Жидкие формы имеют более ограниченный срок годности. К концу срока годности количество активных бактерий в пробиотике может снижаться.

4. Условия хранения

При выборе пробиотика необходимо учитывать условия его хранения. Если вы планируете брать его с собой в поездки, лучше выбрать продукт, который не требует хранения в холодильнике.

5. Приставки в названиях

Производители часто используют маркетинговые приемы в названиях:

"Форте" может указывать на увеличенную концентрацию активного вещества или присутствие дополнительных компонентов.

"Максимум" - на повышенное содержание полезных микроорганизмов.

"Био" в названии (в российских реалиях) часто свидетельствует о том, что продукт обогащен полезными микроорганизмами.

Однако решающее значение имеет не название, а конкретный состав и доказанная эффективность штаммов.

Чтобы не попасться на маркетинговые уловки, нужно тщательно анализировать состав и искать информацию о клинических исследованиях. Производители могут применять различные методы для привлечения внимания, но важно помнить, что не все пробиотические добавки обладают научно подтвержденной пользой.

Особое внимание стоит уделить отзывам, но с умом. Подробные отзывы, содержащие конкретную информацию, - дозировку, продолжительность приема и результаты - могут быть полезны. Краткие эмоциональные отзывы ("отлично помогает", "покупаю второй раз") не всегда отражают реальную эффективность препарата.

Лучший пробиотик для кишечника: как понять, что подойдет именно вам

Каждый микроорганизм играет свою уникальную роль. Поэтому при различных проблемах со здоровьем эффективность пробиотиков может различаться. Например, при запорах необходимы одни штаммы, а при диарее - другие. Следовательно, лучший пробиотик для кишечника - это тот, который выбран с учетом конкретной проблемы или заболевания.

В определенных ситуациях требуется замена препарата, если текущий вариант не обеспечивает должного эффекта.

Результат работы пробиотика можно оценить по улучшению состояния. После того как вы пропили курс, должны решиться проблемы, из-за которых вы начали прием. К примеру, нормализовался стул, ушли вздутие и боли в животе, повысилась общая сопротивляемость организма инфекциям.

Однако результаты воздействия пробиотиков проявляются не моментально: они последовательно корректируют микрофлору. Для объективной оценки эффективности проводятся клинические исследования.

Недорогие пробиотики для кишечника: есть ли смысл экономить

Цена на пробиотики сильно варьируется. Можно встретить препарат как за 300 рублей, так и за 5000 рублей. Есть ли смысл экономить?

Ни один профессиональный врач не скажет вам, что дорогой препарат работает, а дешевый - нет. Подбор пробиотика - это сложный процесс, требующий знаний о составе микробиоты, механизмах действия различных штаммов и индивидуальных особенностях организма.

Важно понимать, что микробиота каждого человека уникальна, как отпечатки пальцев. Она формируется под влиянием множества факторов: генетики, образа жизни, питания, перенесенных заболеваний и приема лекарств. Поэтому пробиотик, идеально подходящий для одного человека, может оказаться бесполезным для другого, вне зависимости от цены.

Соответственно, смотреть нужно не на цену, а на соответствие препарата вашим симптомам, возрасту, наличию сопутствующих заболеваний. Детям, пожилым людям и беременным женщинам могут требоваться специальные пробиотики, разработанные с учетом их физиологических особенностей.

Лучше не экономить на приеме у хорошего гастроэнтеролога, который посоветует вам правильный препарат на основе вашего анамнеза.

Важно различать категории:

Лекарственные средства (пробиотики как ЛС) - проходят более строгий контроль качества и клинические испытания. В остром периоде заболевания врач, скорее всего, назначит именно лекарство.

Биологически активные добавки (БАДы) - могут назначаться в период выздоровления и для профилактики.

Как правильно принимать пробиотики для кишечника

Пробиотики лучше всего принимать во время еды или сразу после. Пища помогает защитить бактерии от агрессивного воздействия желудочного сока, и они в большей сохранности достигают кишечника.

Во время приема антибиотиков пациентам часто прописывают пробиотики. Некоторые устойчивые штаммы пробиотиков можно пить одновременно с антибактериальными препаратами, но чаще рекомендуется соблюдать интервал не менее 2-3 часов. Этот вопрос лучше уточнить в инструкции к конкретному препарату.

Курс приема может быть рассчитан на разный срок - от 7-14 дней до нескольких месяцев. Следуйте инструкции и рекомендациям врача.

Первые положительные сдвиги (уменьшение диареи, вздутия) можно почувствовать уже через несколько дней. После длительного приема улучшения могут выйти за рамки пищеварения: нормализоваться иммунитет и общее самочувствие.

Когда пробиотики могут навредить

Пробиотики могут быть опасны при тяжелых заболеваниях иммунной системы (иммунодефицитах), онкологических заболеваниях, а также у людей, перенесших серьезные хирургические вмешательства. В редких случаях они могут вызывать инфекционные осложнения.

Многие люди, поддавшись рекламе, начинают бессистемный прием пробиотиков, хотя в их ситуации препарат может оказаться бесполезен. Например, если диарея связана с панкреатитом, а не с дисбактериозом, прием пробиотиков не принесет эффекта.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед приемом пробиотиков, особенно если у вас есть хронические заболевания или снижен иммунитет.

Часто задаваемые вопросы

Какие пробиотики для кишечника лучше выбрать?

Лучший пробиотик для кишечника - тот, что прописал врач на основе вашего анамнеза. Микрофлора кишечника каждого человека индивидуальна, поэтому только специалист может подобрать верное средство.

Нужно ли пить пробиотики после антибиотиков?

Антибиотики убивают не только патогенные, но и полезные бактерии. Поэтому врачи часто рекомендуют вместе с приемом антибиотиков или сразу после курса пить пробиотики для восстановления баланса микрофлоры.

Можно ли принимать пробиотики постоянно?

В инструкции к препарату указана рекомендуемая продолжительность курса. Обычно это от 14 дней до 1-2 месяцев, после чего необходимо сделать перерыв.

Чем пробиотики отличаются от йогуртов?

Пробиотики содержатся и в йогуртах, и в других кисломолочных продуктах, но заменить одно другим нельзя. Основу йогурта составляет "болгарская палочка" (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus), которая, в отличие от пробиотических штаммов, не может колонизировать кишечник человека. При этом кисломолочные продукты очень полезны для здоровья в целом.

Стоит ли ориентироваться на отзывы?

Ознакомиться с развернутыми отзывами полезно, особенно если люди подробно описывают свою проблему и полученный эффект. Но нельзя забывать, что организм у всех работает по-разному. То, что помогло одному, другому может не подойти.

Заключение

Помните, что пробиотики - это не панацея, а лишь один из инструментов в руках врача. Не занимайтесь самолечением и обращайтесь к специалисту для подбора наиболее подходящего средства, учитывающего все ваши индивидуальные особенности. Выбор зависит от возраста, симптомов и цели приема. Не стоит искать в интернете "список лучших препаратов" или спрашивать совета у друзей. На основе анализов и осмотра врач сможет выявить проблему и дать необходимые рекомендации по ее решению. Только в этом случае вы сможете получить максимальную пользу от приема пробиотиков и улучшить свое здоровье.

