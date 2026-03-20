Терапевт сказала, сколько соли попадает в организм из готовой еды

Контроль потребления соли – тема, которую многие недооценивают. Зачастую причиной ее переизбытка становятся «скрытые» источники в рационе.

«Суточная норма для взрослого человека составляет около 5 граммов – это примерно одна чайная ложка. Причем сюда входит не только то, что мы добавляем при готовке, но и содержание в готовых продуктах. И именно этот незаметный источник чаще всего приводит к превышению нормы. Сегодня до 70–80% натрия поступает в организм из готовой еды: соусов, полуфабрикатов, колбас, сыров, хлеба и даже сладостей. Поэтому ключевая задача — не столько отказаться от добавления при готовке, сколько научиться контролировать повседневный рацион», - рассказала «Свободной Прессе» врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье» Ирина Никулина.

Важно понимать, что сама по себе соль не является врагом. Она необходима для поддержания водного баланса, работы нервной системы и мышц.

«Однако ее избыток задерживает жидкость, увеличивает объем циркулирующей крови и может способствовать повышению артериального давления. Кстати, если вас постоянно тянет на соленое, это может свидетельствовать о минеральном дисбалансе, хроническом стрессе или обезвоживании – поэтому излишняя тяга к соленому может быть дополнительным диагностическим сигналом. В подобных случаях важно обратиться за консультацией к врачу, а для борьбы со стрессом можно прибегнуть к растительным препаратам, например, гомеостресу или успокаивающим травяным чаям», - сообщила врач.

