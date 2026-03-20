Нарколог назвал пять самых опасных видов алкоголя

Врач-нарколог, заведующий отделением клиники «АЛКОМЕД» Андрей Тюрин в беседе с «Чемпионатом» составил рейтинг самых опасных алкогольных напитков. По словам специалиста с 26-летним стажем, безопасного алкоголя не существует, но некоторые виды убивают организм катастрофически быстро.

Технические жидкости и контрафакт. Самое опасное — даже не алкоголь в прямом смысле, а суррогаты. Вместо этилового спирта в них часто содержится метанол. Летальная доза — всего 50–100 мл. Человек слепнет, впадает в кому и умирает от отёка мозга. В зоне риска и самогон — из-за сивушных масел он вызывает цирроз печени за три-пять лет, тогда как качественный этанол убивает печень за 10–15 лет.

Алкогольные энергетики. Смесь алкоголя, кофеина, сахара и газа — гремучий коктейль. Кофеин маскирует опьянение, человек теряет контроль, а сердце работает в «рваном ритме» — алкоголь расширяет сосуды, кофеин сужает. Для молодых людей с недиагностированными пороками сердца одна банка может стать последней. Сахар провоцирует выброс инсулина и острый панкреатит.

Шампанское и игристые вина. Пузырьки газа работают как ускоритель — алкоголь мгновенно всасывается в кровь, минуя печень. Интоксикация наступает быстро и мощно. Сахар в сочетании со спиртом бьёт по поджелудочной железе, а похмелье после игристого протекает особенно тяжело из-за продуктов брожения.

Пиво. Пивной алкоголизм развивается исподтишка. Человек выпивает литры, создавая колоссальную нагрузку на сердце — развивается «пивное сердце» (дряблая, растянутая мышца). Фитоэстрогены в составе вызывают у мужчин ожирение по женскому типу, импотенцию и бесплодие, у женщин — гормональные сбои. Мочегонный эффект вымывает калий и магний, без которых сердце останавливается.

Виски, коньяк, бурбон. «Благородные» напитки содержат конгенеры — побочные продукты брожения и выдержки в бочках. Печени приходится расщеплять не только этанол, но и весь букет химии. В итоге похмелье в два-три раза тяжелее, чем после чистой водки.

Самый опасный алкоголь — тот, который смешивают с лекарствами, предупреждает нарколог. Алкоголь + снотворное = остановка дыхания. Алкоголь + обезболивающее = язва желудка и кровотечение. Алкоголь + антибиотики = токсический шок.