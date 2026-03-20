Кардиолог назвала комфортную температуру в спальне для сна

Температура в диапазоне плюс 16-20 градусов является наиболее комфортной для ночного сна. Об этом рассказала РИА Новости кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.

Она отметила, что если в помещении слишком тепло или человек перегревается под одеялом, сон чаще становится поверхностным. Это препятствует бодрому пробуждению. По словам врача, ночью температура тела снижается, а к утру начинает расти.