Разгрузочные дни без голода: как за неделю сбросить до 5 кг

Представьте: до отпуска или важного мероприятия осталась неделя, а в зеркале совсем не то, что хотелось бы увидеть. Живот выпирает, любимые джинсы сходятся с трудом, и паника потихоньку нарастает. Знакомо? Хорошая новость: за семь дней реально сбросить от 2 до 5 кг без изнурительных голодовок и срывов. Секрет в правильно организованных разгрузочных днях. Они не только убирают лишнее, но и дают организму понять, что можно есть вкусно и при этом худеть.

© ГлагоL

Большинство людей, когда слышат «разгрузка», представляют себе адский день на воде, кефире или зеленых яблоках. Итог таких экспериментов всегда один: к вечеру дикая слабость, раздражение и мысли только о еде. А наутро — зверский аппетит и быстрый возврат всего сброшенного, да еще и с плюсом. Организм в стрессе, психика в ужасе, толку ноль. Правильные разгрузочные дни работают иначе: в них всегда есть белок, овощи и сытость. Никаких издевательств, подчеркивает автор канала «Главный по фигуре | фитнес».

Вот три проверенных варианта, которые не требуют сложной готовки и реально помогают почувствовать легкость уже на следующее утро.

Первый — фруктовый день. Но это не значит, что вы целый день грызете яблоки. Берете тарелку, мысленно делите пополам. Одну половину заполняете легкими фруктами: цитрусовые, киви, ананас, яблоки. Бананы и сухофрукты пока отставьте, они слишком калорийные. Вторую половину снова делите на две части: в одной — 130–150 граммов белка (курица, рыба, нежирное мясо), в другой — любые овощи или зелень. Таких порций за день съедаете три-четыре, причем последний прием лучше сделать без фруктов, только белок и овощи.

Второй вариант — суповой день. Тут все просто: варите любой легкий суп, нежирный и без наворотов. Щи, борщ, рассольник — главное, чтобы без жирной солянки, картошки и лишнего масла. В каждую тарелку обязательно кладете кусочек мяса или рыбы грамм 80–100, овощи можно добавить свежие или тушеные. Три тарелки такого супа в день — и вы сыты, и организм отдыхает.

Третий, и многими любимый, — салатный день. Отличный вариант — салат «Тбилиси». В нем есть все, что нужно: нежирная отварная говядина, фасоль, сладкий перец, помидоры. Порция получается сытной, но легкой, около 300 граммов. И так три-четыре раза за день. Если он вам не по душе, можно придумать свой салат, главное — не заправлять его майонезом и жирными соусами.

Конечно, если у вас есть хронические болезни или аллергии, подстраивайте меню под себя. Но в любом случае такие разгрузочные дни — это не пытка, а способ мягко войти в режим, снизить аппетит и почувствовать, что худеть можно без страданий.