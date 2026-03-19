Поднимите мне веки: пять привычек, которые незаметно портят зрение

Глаза редко начинают видеть хуже резко, и это не только вопрос генетики или возраста. Это сумма ежедневных привычек, которые либо поддерживают здоровье глаз, либо постепенно их изматывают.

Казалось бы, любые вопросы, связанные со зрением, решаются в плоскости офтальмологии. Но на деле на здоровье глаз всегда влияет комплекс факторов, каждый из которых можно рассматривать отдельно. Окулист Семен Степанов рассказал, на что обратить внимание прежде всего.

Неправильно подобранная подушка

Подушка задает положение головы и шеи на всю ночь, а значит — влияет на кровообращение.

«Слишком высокая, слишком жесткая или, наоборот, почти отсутствующая подушка может нарушать венозный отток от головы. В результате усиливается утреннее давление в области глаз, появляется отечность и ощущение тяжести. Со временем все это суммарно начинает сказываться на общем состоянии зрения», — объясняет врач.

Дефицит витаминов из-за жестких диет

Строгие ограничения в питании редко проходят бесследно, особенно для глаз. При дефицитах нутриентов и витаминов страдают сетчатка и ухудшается качество слезной пленки, это проявляется как сухость, быстрая утомляемость и снижение четкости зрения. И дело здесь не в одном продукте, а в системной нехватке питательных веществ.

Очевидно, что в этом случае нужно пересмотреть рацион. В нем, прежде всего, должны быть источники витамина A и каротиноидов — морковь, тыква, шпинат. Также важны омега-3 жирные кислоты (жирная рыба, орехи), витамин C (ягоды, цитрусовые) и цинк (семена, бобовые). Они поддерживают сетчатку, снижают воспаление и помогают глазам справляться с нагрузкой.

Неправильная косметика и уход

Средства, которые попадают в область вокруг глаз, напрямую контактируют с чувствительной зоной. Тяжелая или некачественная косметика, агрессивное снятие макияжа, привычка тереть глаза — все это раздражает слизистую, в результате появляются сухость, покраснение и повышенная чувствительность. Со временем это может усиливать дискомфорт и снижать устойчивость глаз к нагрузке.

Плохая гигиена глаз

Привычка трогать глаза руками, редкая смена полотенец, неправильное использование контактных линз — все это увеличивает риск воспалений.

«Даже небольшие раздражения, если они повторяются регулярно, нарушают защитные механизмы глаза, и тогда любая нагрузка переносится хуже», — подчеркивает офтальмолог.

Постоянная зрительная перегрузка

Долгая работа за экраном без перерывов, чтение при плохом освещении, привычка смотреть в телефон в темноте — все это создает хроническое напряжение. Глаза не успевают расслабляться, и со временем появляется ощущение усталости, снижение четкости и трудности с фокусировкой — а в долгосрочной перспективе и куда более неприятные симптомы.