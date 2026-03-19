Доктор рассказал, как бессонница влияет на мужское здоровье

Врач Франсиско Хавьер Усубильяга предупредил, что бессонница негативно влияет на мужское здоровье. В разговоре с изданием La Nacion он раскрыл неожиданное последствие плохого качества сна.

По словам Усубильяги, бессонница приводит к гормональному дисбалансу. Так, у мужчин, которые спят менее шести часов в сутки, снижается уровень тестостерона в крови, что чревато появлением эректильной дисфункции, подчеркнул он.

Доктор добавил, что низкий уровень тестостерона приводит к возникновению усталости, уменьшению количества мышечной массы и снижению либидо. Что касается женщин, у них тоже из-за бессонницы может измениться либидо, но исследований на эту тему проводилось гораздо меньше, заключил медик.

