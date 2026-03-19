Названы неочевидные причины высокого уровня холестерина в крови

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что, помимо неправильного питания, существуют также неочевидные причины повышения уровня холестерина в крови. Его слова передает издание Deia.

© Lenta.ru

По словам Абельяна, приводить к этой проблеме может курение. Доктор добавил, что табачный дым не только повышает уровень холестерина, но и окисляет его, делая еще опаснее для здоровья. В результате увеличивается риск развития инфаркта и инсульта, предупредил врач.

Он также отметил, что повышать уровень холестерина может хронический стресс. Кроме того, эта проблема может возникнуть при похудении, однако в таком случае эффект будет временным. Другой неочевидной причиной специалист назвал интервальное голодание.

Ранее кардиолог Наталья Соловьева рассказала, какие продукты необходимо употреблять для здоровья сердца. С этой целью она посоветовала добавить в ежедневное меню овощи и зелень.