Доктор объяснил, как работает вакцина против бешенства

Врач-травматолог АО «Медицина» Сергей Малыхин объяснил в беседе с «Чемпионатом», как работает вакцина против бешенства. По его словам, на надёжную защиту после одной дозы рассчитывать нельзя.

«Первая прививка только запускает иммунный ответ, но полноценная постконтактная профилактика требует завершения всей назначенной схемы. Полный курс может включать шесть инъекций по схеме «нулевой, третий, седьмой, 14-й, 30-й и 90-й день», а в отдельных ситуациях — сокращённый курс, если животное доступно для наблюдения. Поэтому прекращение вакцинации после первой дозы считается недостаточной защитой», — сказал эксперт.

Важно помнить, что антирабическая помощь — это не только вакцина, но и немедленная обработка раны, а в ряде случаев ещё и введение антирабического иммуноглобулина. Решение о схеме принимает врач с учётом характера контакта, локализации повреждения, вида животного и возможности наблюдения за ним.