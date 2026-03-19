Что делать, если человек съел зараженную паразитами рыбу

Паразит (солитер) может попасть в организм, однако такие случаи встречаются редко. Обычная термическая обработка может полностью решить эту проблему, сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Солитер в рыбе действительно может выглядеть пугающе, но в большинстве случаев это не повод для паники. Чаще всего речь идет о личинках паразита, которые не всегда способны развиваться в теле человека. Тем не менее нельзя полностью исключать риск заражения, особенно если рыба была плохо приготовлена, — объяснила она.

Врач добавила, если съесть такую рыбу, солитер может попасть в организм и начать развиваться в кишечнике. К симптомам заражения относится слабость, нарушение пищеварения, снижение массы тела. При этом Кашух подчеркнула, что такие случаи встречаются гораздо реже, чем принято думать.

Гастроэнтеролог напомнила, что паразиты не выносят высоких температур, поэтому при полноценной термической обработке они погибают. То же самое относится к глубокой заморозке при соблюдении температурного режима, сообщает РИАМО.

Терапевт и паразитолог Эдуард Бартули предупредил россиян о возможных рисках употребления недостаточно обработанного мяса. Он отметил, что паразитические черви, такие как бычий и свиной цепень, могут присутствовать в продуктах животноводства, однако большинство из них гибнет при тепловой обработке — при температуре выше 70 градусов.