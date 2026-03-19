Какие неожиданные болезни и опасности угрожают дачникам

С наступлением тепла миллионы россиян начинают дачный сезон. Однако работа на огороде таит в себе не только радость, но и серьезные риски для здоровья. Какими болезнями можно заразиться на участке и как не сорвать спину на грядках, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист, дерматолог, аккредитованный хирург, доктор медицинских наук Марият Мухина.

© Вечерняя Москва

Инфекции и паразиты

По словам специалиста, главная опасность на даче — это травмы. Любой, даже самый незначительный порез, при контакте с землей может привести к заражению столбняком.

Многие думают, что прививки от столбняка, которые сделаны в детстве, защищают на всю жизнь. На самом деле иммунитет сохраняется около десяти лет. К 20 годам он практически исчезает, и любой контакт раны с почвой становится смертельно опасным, — сказала она.

Вторая по значимости угроза — укусы насекомых. Особенно опасны клещи, отметила врач.

Клещевой энцефалит может привести к инвалидности или летальному исходу. Кроме того, клещи переносят боррелиоз (болезнь Лайма), риккетсиозы и другие опасные инфекции, — предупредила Мухина.

Врач подчеркнула, что не стоит забывать и о кишечных инфекциях. Дачники часто используют фекальные удобрения, что создает риск заражения дизентерией и другими фекально-оральными инфекциями. Это может привести к хроническим заболеваниям кишечника и токсическому шоку.

Также велик риск паразитарных инвазий. Грязные руки и плохо промытые овощи — это прямой путь к заражению аскаридами, лямблиями и ленточными червями. А стоячая вода в бочках или бассейнах может стать источником гепатита А, — говорит собеседница «ВМ».

Помимо этого, на огороде важно носить закрытую одежду, осматривать кожу после работы на грядках. Загорать во время работы нельзя, потому что это риск ожогов и дополнительный доступ для укусов насекомых, предупредила инфекционист.

Как не сорвать спину на даче

По ее мнению, особое внимание дачникам стоит уделить физической подготовке перед началом сезона. В основном на дачах работают люди зрелого возраста, для которых резкая нагрузка после зимы очень опасна.

Подготовка должна была идти всю зиму. Кто не готовился — тот уже опоздал. Тогда в этом сезоне нужно привлекать к работе молодежь и детей, а самому прилагать минимум усилий, — советует специалист.

Чтобы избежать травм позвоночника и суставов, необходимо соблюдать правильную технику:

Положение тела. Полоть грядки нужно из положения «планка» (на четвереньках), а не в наклоне. Это снимает нагрузку с поясницы.

Подъем тяжестей. Лейки и ведра с водой следует поднимать только из приседа, активно подключая мышцы ягодиц и ног, а не спины.

Работа стоп. Стопа — основа нагрузки. Неправильная работа стопы ведет к проблемам с коленями и тазобедренными суставами. Полезно катать шипованные шарики для массажа стоп.

Аптечка дачника: что должно быть под рукой

Эксперт настоятельно рекомендует иметь на даче полноценную аптечку, в которой есть:

репелленты для защиты от насекомых;

антигистаминные препараты не только в таблетках, но и в ампулах на случай сильной аллергической реакции или отека Квинке;

шприцы, чтобы иметь возможность сделать укол самостоятельно до приезда скорой помощи.

Образ жизни домоседов становится все более популярным и привлекательным. Люди проводят дни напролет в четырех стенах, ощущая себя в комфорте и безопасности. Однако постоянное пребывание дома разрушительно сказывается на психике человека, а нахождение на свежем воздухе, напротив, оказывает комплексное положительное воздействие на весь организм. «ВМ» узнала у экспертов, почему длительное отсутствие прогулок наносит серьезный ущерб физическому и психологическому здоровью.