Диетолог перечислил топ вредных продуктов для ЖКТ

Жареные блюда отрицательно влияют на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и вызывают неприятные симптомы, такие как тяжесть, вздутие и даже обострение хронических заболеваний. Об этом рассказал заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Он объяснил, что длительно перевариваемая жареная пища перегружает желудок и кишечник, создавая идеальные условия для размножения вредных микроорганизмов

Пищеварительный тракт человека — это система, от которой зависит здоровье всего организма... Фастфуд может вызвать приступ гастрита или язвы. Насыщенные жиры создают благоприятную среду для развития патогенных бактерий, — пояснил эксперт.

Он добавил, что молочные продукты повышенной жирности и сладкие газированные напитки также неблагоприятны для пищеварения.

Диетолог опроверг распространенный миф о пользе молока при лечении язвенной болезни. Современные научные исследования показывают, что молочный белок и сахар (лактоза) плохо переносятся большинством взрослых, вызывая неприятные ощущения в животе.

Газировка, содержащая много сахара и углекислый газ, способна дополнительно раздражать стенки кишечника и усиливать воспалительные процессы.

Для поддержания здоровья ЖКТ врач посоветовал ограничить употребление жирных, жареных и насыщенных сахаров продуктов, отдав предпочтение пище, богатой клетчаткой и полезными микроэлементами, сообщает News.ru.

Человеку следует включать в ежедневный рацион около 400 граммов овощей и продукты с содержанием белков и жиров, сообщила терапевт, диетолог Галина Волкова.