Диетолог назвал скрытые причины срывов при похудении

Большинство людей сталкиваются с трудностями при соблюдении диеты, испытывая соблазн съесть запрещенное блюдо.

© Вечерняя Москва

Психологический дискомфорт, возникающий из-за таких эпизодов, часто приводит к чувству вины и снижению мотивации. Диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова поделилась основными причинами нарушений режима питания.

Одна из ключевых проблем — неверная постановка мотивации. Желание быстро достичь визуального эффекта, например, надеть любимое платье, вскоре утрачивает свою силу, провоцируя возвращение прежних привычек. Гораздо эффективнее формулировка целей, связанных с улучшением здоровья и качества жизни.

Другая частая причина — однообразное питание. Недостаточное разнообразие вкусов и недостаток калорий приводят к постоянному голоду и желанию попробовать нечто новое. Оптимальным решением становится включение в рацион большего числа блюд и расширение списка разрешенных продуктов.

Немаловажную роль играет стресс. Повышение уровня гормона кортизола усиливает желание перекусить чем-нибудь сладким или жирным. Управление эмоциями путем расслабляющих техник и занятий спортом способно существенно облегчить соблюдение диеты.

Наконец, лекарства, снижающие чувствительность рецепторов вкуса, порой усиливают чувство голода, вызывая необходимость пересмотреть диету и отказаться от чрезмерного употребления медикаментов. Соблюдение баланса, внимание к сигналам своего тела, поддержание позитивного настроения и грамотное управление стрессовыми ситуациями помогут избежать неприятных моментов и сохранять хорошую форму, заключила Кашапова в беседе с Life.ru.

Ранее нутрициолог напомнила, что срывы случаются практически у всех, кто решил изменить свое питание. Главное — вовремя осознать ошибку и начать заново.