Реабилитолог напомнил о пользе «забытых» физкультминуток в офисах и школах

Короткие физические паузы во время сидячей работы помогают снизить риск тромбозов и болей в спине и шее, сообщил реабилитолог Евгений Ачкасов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, привычные ранее физкультминутки практически исчезли из повседневной жизни, хотя раньше активно применялись и в школах, и на предприятиях. Сегодня же многие люди проводят рабочий день почти полностью сидя за компьютером. Регулярные короткие перерывы с элементарными упражнениями позволяют улучшить кровообращение, снизить нагрузку на позвоночник и предотвратить развитие тромбозов. Кроме того, такие паузы положительно влияют на концентрацию и общую продуктивность.

Эксперт отметил, что физкультминутки могут длиться всего несколько минут — достаточно размяться, подвигать руками, шеей, немного пройтись. В идеале подобные практики должны внедряться на уровне компаний, однако даже без этого сотрудники могут самостоятельно делать такие перерывы в течение дня. В качестве примера он привел опыт других стран, где сотрудники во время перерывов выполняют короткие комплексы упражнений, после чего возвращаются к работе. По мнению специалиста, подобные привычки стоит развивать и в современных офисах.

