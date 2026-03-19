Врач рассказал, сколько времени есть на прививку после укуса животного

Врач-травматолог АО «Медицина» Сергей Малыхин рассказал в беседе с «Чемпионатом», сколько времени есть на прививку после укуса животного. Бешенство передаётся, когда вирус попадает в организм при укусе, ослюнении кожи с микроповреждениями или при попадании на слизистые.

«Антирабическую помощь назначают не только после укусов, но и после оцарапывания и ослюнения животными. Животные часто лижут лапы. Именно поэтому на когтях может находиться слюна с вирусом, что делает царапину прямым путём заражения. Царапина опасна тем, что нарушает кожный барьер и может стать входными воротами для вируса, особенно если на повреждение попала слюна животного», — сказал эксперт.

Обращаться за антирабической помощью нужно немедленно, то есть как можно быстрее после контакта с животным. Даже при позднем выявлении пострадавшего иммунизацию проводят независимо от срока давности контакта. Это значит, что откладывать нельзя, но и при позднем обращении профилактику не считают автоматически бесполезной.