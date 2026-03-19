Пирамиду питания в США переписали. Что не так с новыми рекомендациями, рассказала диетолог

Минздрав США рекомендовал новую схему питания, призвав американцев сократить потребление ультраобработанной пищи и сахара. Ведомство советует перейти на натуральные продукты: мясо, птицу, морепродукты, молочку и полезные растительные жиры. Какие ошибки допустило американское здравоохранение, сообщает Общественная Cлужба Новостей со ссылкой на диетолога, гастроэнтеролога Нурию Дианову.

По словам Диановой, адепты мясных диет восприняли новую пирамиду питания как «обеление рациона с высоким содержанием животных белков. Минздрав США действительно посоветовал есть больше красного мяса, птицы, рыбы и яиц. Также ведомство одобрило жирную молочку и поставило сливочное масло и говяжий жир в один ряд с оливковым маслом.

Несмотря на все положительные стороны, рекомендации содержат и опасные нюансы. По словам врача, исследования подтверждают связь красного мяса и цельной молочки с риском хронических заболеваний. Кроме того, в пирамиде слабо представлены растительные белки (бобовые, соя, орехи), хотя они богаты полезными жирами и сложными углеводами.

Совет отказаться от сахара и фастфуда тоже неидеален: взамен предлагают цельнозерновые продукты, но их доля в пирамиде ограничена, отметила эксперт. Также Минздрав проигнорировал «правило тарелки — простой метод сбалансированного питания, по которому рацион должен на четверть состоять из белка, на четверть из сложных углеводов и на половину из овощей и фруктов.

Дианова подчеркнула, что призыв «есть настоящую еду верен, но в условиях дефицита времени людям нужны качественные полуфабрикаты. В связи с этим врач призвала изучать этикетки и консультироваться с врачами.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарит Королева сообщила, что чрезмерное увлечение белковой пищей может быть опасным для здоровья. По словам специалиста, избыток белка способен повышать риск аутоиммунных реакций и даже некоторых онкологических заболеваний.