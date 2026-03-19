Как вычислить продукт, который незаметно вредит именно вам

Диетолог рассказала, как отличить аллергию от пищевой непереносимости и вычислить "продукт-враг".

Как выясняется, даже знакомые с детства продукты – например, молоко или томаты – иногда становятся причиной постоянной усталости, кожных высыпаний и даже анемии. Как понять, где обычная аллергия, а где скрытая пищевая непереносимость, и почему так важно вовремя заметить "продукты-враги"?

Кандидат медицинских наук, диетолог, специалист по превентивной и интегративной медицине Римма Мойсенко в эфире "Радио 1" пояснила, что пищевую непереносимость очень часто принимают за аллергию.

Как отметила врач, при аллергии реакция обычно проявляется быстро: к примеру, человек съел клубнику, после чего начался зуд, появились отеки век или губ. С пищевой непереносимостью все происходит по-другому: в организме вырабатываются иммуноглобулины G, продукт воспринимается как антиген и не усваивается должным образом. При этом человек может долго не догадываться, что причина плохого самочувствия связана именно с едой.

По словам специалиста, список продуктов, которые способны вызывать непереносимость, довольно большой: это молоко, помидоры, перец, картофель, кофе, какао и не только. Попадая в организм, они перевариваются не полностью и создают кислую среду в кишечнике. В таких условиях полезная микрофлора начинает погибать, а ее место занимают условно-патогенные микроорганизмы. В результате ослабевает иммунная защита, появляются проблемы со сном и уходит энергия.

– Даже псориаз, даже экзема, даже любые дерматиты, или начали выпадать волосы, <…> или какие-либо другие жалобы: отсутствие сил, отсутствие энергии <…> и даже хроническая анемия, отсутствие железа и сниженный уровень гемоглобина, могут быть результатом наличия условно-патогенной флоры, которая не позволяет вообще каким-либо продуктам усваиваться, – подчеркнула врач.

Диетолог предупредила, что самостоятельно искать "продукт-враг" не стоит, и посоветовала идти к специалисту. Самым точным методом она назвала специальный анализ крови на иммунологическую непереносимость – можно проверить 90, 111 или 180 продуктов.