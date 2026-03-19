Диетолог назвала неочевидные причины набора веса

Многие люди искренне недоумевают: они едят немного, следят за рационом, но вес продолжает расти. Врач-эндокринолог и диетолог «ИНВИТРО» Лидия Биндюкова в беседе с URA.RU объяснила, что проблема часто кроется не в основных приёмах пищи, а в незаметных пищевых привычках, которые ежедневно добавляют сотни «лишних» калорий.

По словам специалиста, организм фиксирует абсолютно всё, даже если мозг не воспринимает какой-то эпизод как еду. Ложка соуса, недоеденный детский бутерброд, чашка сладкого кофе, проба блюда во время готовки — всё это незаметно, но регулярно пополняет энергетический баланс.

«Если нет ритуала еды: тарелки, стола, осознанного приёма пищи — мозг может не воспринимать это как питание. Но желудок всё равно всё считает», — отмечает врач.

Одной из самых распространённых причин лишних калорий диетолог называет привычку доедать за детьми. По клиническим наблюдениям, с этим сталкиваются до 90% родителей детей до семи лет. На автоматическом уровне взрослые доедают остатки, чтобы не выбрасывать еду, и в сумме это может давать до 500 дополнительных калорий в день.

Не менее коварны и так называемые «жидкие калории»: соки, смузи, сладкий кофе, лимонады и алкоголь. Они не воспринимаются как еда, но по калорийности могут быть сопоставимы с полноценным перекусом. Алкоголь вдобавок усиливает аппетит и снижает самоконтроль.

Ещё один фактор — еда перед телевизором или со смартфоном. В таких условиях мозг не успевает вовремя получить сигнал о насыщении, и человек автоматически тянется за добавкой. Также врач обращает внимание на психологические аспекты: «заедание» стресса и даже «счастливые килограммы», которые появляются с началом совместной жизни, когда меняются режим и рацион.

Чтобы контролировать вес, специалист рекомендует обращать внимание на соусы, исключить перекусы на ходу, а пробы во время готовки либо честно учитывать как приём пищи, либо полностью от них отказаться.