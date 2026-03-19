Врач дала советы по профилактике сезонной аллергии

Врач-аллерголог АО «Медицина» Злата Ермакова дала советы по профилактике сезонной аллергии. Основной принцип в период цветения — элиминация, то есть максимально возможное уменьшение контакта с причинно-значимым аллергеном.

«В сезон пыления рекомендуется не выходить на улицу рано утром и в сухие жаркие дни, не открывать окна в ранние часы, использовать очистители воздуха и по возможности не выезжать на природу в период цветения аллергенных растений. После улицы желательно принимать душ, а во время прогулок использовать защитные очки; в автомобиле окна лучше держать закрытыми, особенно за городом», — сказала эксперт.

Дополнительно важно помнить, что у пациентов с пыльцевой аллергией нередко встречается перекрёстная пищевая гиперчувствительность, например, при сенсибилизации к пыльце деревьев возможны реакции на орехи, яблоки, черешню, морковь, сельдерей и киви. Именно поэтому при первых признаках сезонной аллергии правильнее не ограничиваться самолечением, а обращаться к аллергологу-иммунологу для уточнения причинно-значимого аллергена и подбора терапии.