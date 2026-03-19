Как должны выглядеть разгрузочные дни для мозга

Голодные разгрузочные дни, построенные по типу интервального голодания, способны замедлять биологическое старение мозга и улучшать когнитивные функции, особенно у людей с метаболическими нарушениями, рассказал «Газете.Ru» директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

«В клиническом исследовании 2024 года в Cell Metabolism у 40 пожилых людей без выраженных нарушений памяти, но с инсулинорезистентностью, 8 недель схемы 5:2 (5 дней обычного питания, 2 дня ограничений до 500–600 ккал) и «здоровой диеты» в обеих группах улучшали память и исполнительные функции. При этом схема 5:2 дала преимущество по части показателей памяти и мышления. Уменьшение разрыва между возрастом мозга и паспортным возрастом, а также улучшение ряда обменных и мозговых показателей были сопоставимы в обеих группах», — отметил ученый.

По словам Москалева, у 46 пожилых людей с умеренным снижением памяти 12 недель режима питания 15:9 (это щадящая форма интервального голодания, при которой вы отказываетесь от пищи на 15 часов и потребляете суточную норму калорий в течение 9-часового «окна») улучшили общие познавательные функции и память по сравнению с обычным питанием без ограничения времени.