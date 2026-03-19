Названа неожиданная опасность бананов

Чрезмерное употребление бананов может привести к увеличению веса, поспособствовать быстрой утомляемости, голоду и вздутию живота.

"Помимо специфических противопоказаний, даже у здоровых людей злоупотребление бананами может вызвать неприятные последствия. Хотя бананы не являются прямой причиной ожирения, они содержат много углеводов, около 27 граммов в одном плоде, и достаточно калорийны. Чрезмерное употребление без баланса с другими нутриентами может привести к увеличению веса", - рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По словам врача, у чувствительных людей клетчатка бананов может вызвать метеоризм.

"Из-за низкого содержания жиров и белков перекус одним бананом дает кратковременное чувство сытости. Уровень сахара быстро падает, что провоцирует возвращение голода и чувство усталости. Лучше сочетать бананы с белковыми продуктами, например, с сыром или орехами", - добавил он.

Ранее сообщалось, что при сердечно-сосудистых заболеваниях важно исключить продукты, повышающие холестерин, давление и воспаление.