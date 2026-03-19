Врач назвал опасную ошибку утром, которая делает кровь густой

Стремясь пить воду ежедневно, как советуют врачи, многие люди употребляют "правильные два литра", но допускают при этом критичные ошибки. Одна из проблем - "удар по почкам", которым вредны крайности. Есть и другие последствия.

Если воды мало, то кровь становится густой, почкам тяжело ее фильтровать, предупредил гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов, отметив, что это грозит образованием камней и появлением инфекций.

"Очень много воды за раз - более литра в час - даже при здоровых почках может привести к опасной гипонатриемии, отравлению водой. Правильно пить воду маленькими порциями в течение всего дня, делать два-три глотка каждый раз. Если пить сразу много, то вода просто пролетает насквозь, вызывая отеки и вымывая электролиты. Вы просыпаетесь с опухшим лицом и решаете, что вода вам не подходит", - объяснил врач в своем блоге.

Еще одна распространенная ошибка - пить ледяную воду, особенно утром натощак или после еды. Это всегда испытание для желудка и кишечника, негативно влияющее на пищеварение.

"Термический шок, который вызывает резкий спазм сосудов и мышц. При постоянном воздействии это может способствовать развитию функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта", - уточнил Сергей Вялов.

Утром натощак для мягкого пробуждения ЖКТ идеальна теплая вода (30-40 градусов), отметил врач.

Пить воду только когда пересохло во рту - еще один тревожный момент, о котором знают далеко не все пациенты. Жажда - это уже крик организма о начинающемся обезвоживании.

"Экстренный сигнал, как боль. Кровь становится гуще, почки работают в стрессовом режиме, замедляется метаболизм. Правильно пить воду до того, как захотелось. Небольшими глотками", - еще раз подчеркнул врач.

Он напомнил, что соки, газировки, сладкий чай предствляют собой "еду в жидком виде", которая только нагружает организм сахаром и калориями. Чистая, негазированная вода - основа питьевого режима.