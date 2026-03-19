Профессор объяснила, для кого баранина полезна, а кому может навредить

Баранина — одно из самых популярных видов мяса в мире, но вокруг неё до сих пор много споров. Одни считают её слишком жирной и тяжёлой, другие — незаменимым продуктом для здоровья. Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» рассказала, кому баранина действительно полезна, а кому стоит быть осторожным.

В 100 граммах жареной баранины (без лишнего жира) содержится 25-26 граммов высококачественного белка, а также железо, цинк, витамин B12, ниацин (витамин B3) и селен. Это полноценный набор для энергии, здоровья мышц и крепкого иммунитета. Но, как и любой продукт, в больших количествах или при некоторых заболеваниях баранина может принести не только пользу, но и вред.

Кому баранина особенно полезна

По словам профессора Каневской, баранина — отличный выбор для нескольких категорий людей.

Во-первых, это идеальный продукт при дефиците железа и анемии. Железо в баранине содержится в форме гема — оно усваивается намного лучше, чем железо из растений. Одна порция (100-150 граммов) способна заметно улучшить состояние организма. Это особенно важно для беременных женщин, детей в период активного роста, спортсменов и людей с низким гемоглобином.

Во-вторых, баранина помогает сохранять мышечную массу. В ней есть все необходимые аминокислоты, поэтому мясо полезно пожилым людям (чтобы не терять силу с возрастом), спортсменам и тем, кто восстанавливается после операций или тяжёлых болезней.

В-третьих, баранина богата витамином B12, который важен для здоровой нервной системы и крови. Многие люди испытывают дефицит этого витамина, особенно если едят мало мяса. А ниацин (витамин B3) поддерживает работу сердца и сосудов.

Для активных людей важным бонусом станет бета-аланин — вещество, которое помогает мышцам меньше уставать при физических нагрузках. Если вы занимаетесь спортом или много двигаетесь, баранина один-два раза в неделю будет хорошим выбором.

Особого внимания заслуживает баранина от ягнят травяного откорма. Такое мясо содержит больше полезных омега-3 жирных кислот и конъюгированной линолевой кислоты, которые обладают противовоспалительным эффектом и помогают контролировать вес.

Кому нужно быть осторожным

Баранина подходит далеко не всем. Профессор Каневская перечисляет категории людей, которым стоит ограничить её употребление или вовсе отказаться от этого мяса.

При подагре и повышенном уровне мочевой кислоты баранина может быть опасна. В ней довольно много пуринов (80-180 мг на 100 граммов), которые превращаются в мочевую кислоту и способны провоцировать приступы. При этом заболевании лучше ограничиться порцией 50-70 граммов не чаще раза в 10 дней или выбрать другие источники белка.

Людям с болезнями сердца и сосудов тоже нужно соблюдать осторожность. Баранина содержит насыщенные жиры — около 7 граммов на 100 граммов мяса. При атеросклерозе, высоком давлении или повышенном холестерине большие порции красного мяса могут повышать риски. Врач советует выбирать самые постные куски (вырезку, ногу без жира) и есть баранину не чаще одного-двух раз в неделю.

При хронических болезнях почек высокое содержание белка создаёт дополнительную нагрузку на организм. В этом случае нужно обязательно посоветоваться с врачом и строго соблюдать рекомендованную норму белка.

Важен и способ приготовления. При частом жарении «до корочки» в мясе образуются канцерогены, которые повышают риск воспалительных процессов и некоторых видов рака. Лучше выбирать тушение, запекание или варку.

Редко, но встречается аллергия на баранину или индивидуальная непереносимость. Проверить это можно с помощью тестов ALEX (определяет истинную аллергию) и FOX (помогает выявить пищевую непереносимость).