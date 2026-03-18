Почему пить кефир стоит круглый год

Специалисты Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе рассказали, чем полезны кисломолочные продукты. В беседе с UfaTime.ru они также назвали причину употреблять их круглый год.

© Lenta.ru

По словам врачей, кисломолочные продукты, такие как кефир, творог или йогурт, улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и помогают снизить уровень «плохого» холестерина. Кроме того, они легко усваиваются и содержат много кальция и белка.

Эксперты отметили, что особенно полезно пить кефир и употреблять другие кисломолочные продукты людям с ослабленным иммунитетом, тем, кто принимал антибиотики, а также людям, которые хотят поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

При этом врачи подчеркнули, что, в отличие от обычного молока, кисломолочные продукты подходят для людей с чувствительным пищеварением, так как реже вызывают дискомфорт.

