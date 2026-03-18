Оливковое масло с лимонным соком: полезный ритуал или миф из соцсетей

В соцсетях в последнее время весьма активно развивается тренд на новый «оздоровительный ритуал»: утром натощак выпить ложку оливкового масла с лимонным соком. Блогеры уверяют, что такой шот «чистит печень», выводит камни из желчного пузыря, ускоряет метаболизм и даже помогает сохранить молодость. Провизор, фармаколог Марина Музылева помогла разобраться, есть ли действительно польза от напитка.

Откуда взялась идея

Оливковое масло и лимоны традиционно считаются полезными продуктами. Это одна из основ средиземноморской диеты. Многочисленные исследования показывают, что такой рацион связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых хронических воспалительных процессов.

«Но важно помнить, что такой эффект достигается благодаря комплексному подходу к питанию, где сочетаются овощи, рыба, цельнозерновые продукты, полезные жиры и достаточное количество клетчатки. Научных данных о том, что один „шот“ масла с лимоном способен продлить жизнь или значительно улучшить здоровье, нет», — подчеркивает специалист.

Чистит ли печень

Одно из самых распространенных обещаний блогеров — «детокс печени». Но так ли это? Марина:

«Печень и почки постоянно выполняют функцию детоксикации — они фильтруют кровь, перерабатывают продукты обмена и выводят токсичные вещества из организма, поэтому нет необходимости проводить специальные „очищающие ритуалы“».

Могут ли растворяться камни

Иногда сторонники метода утверждают, что после таких процедур из организма «выходят камни». На практике то, что принимают за камни, чаще всего представляет собой мягкие образования, которые формируются из масла и желчи.

«Настоящие камни в желчном пузыре имеют плотную структуру и не растворяются с помощью продуктов питания. Более того, при наличии желчнокаменной болезни подобные эксперименты могут быть опасны: жирное масло стимулирует сокращение желчного пузыря и может вызвать движение камня или спровоцировать колики», — предупреждает фармаколог.

Есть ли польза

Несмотря на сомнительность самого «ритуала», продукты в его составе действительно полезны. Специалист:

«Оливковое масло холодного отжима содержит мононенасыщенные жирные кислоты и полифенолы, которые могут поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и снижать уровень воспаления. Лимон — источник витамина C и антиоксидантов».

Однако есть ли особенная польза при употреблении продуктов совместно, доподлинно неизвестно.

Возможный вред

А вот потенциальные риски у такого тренда есть. Марина:

«Кислый лимонный сок может раздражать слизистую желудка и при регулярном употреблении способствовать развитию изжоги или обострению гастрита. Кроме того, содержащаяся в нем кислота может повреждать зубную эмаль».

Не стоит забывать и о калорийности: одна столовая ложка оливкового масла содержит около 120 килокалорий.

Что действительно помогает организму

Для нормальной работы печени и обмена веществ важнее системные привычки: сбалансированное питание, достаточное количество клетчатки, умеренное потребление жиров, физическая активность и нормальный сон, подчеркивает фармаколог.