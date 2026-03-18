Диетолог назвал шесть главных ошибок, которые мешают похудеть

Разное время приемов пищи — одна из основных ошибок в питании, из-за которой у людей не получается избавиться от лишних килограммов, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. Так ли это на самом деле и какие еще действия могут негативно повлиять на процесс похудения, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Что мешает похудеть

Как рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, действительно, ключевой ошибкой при похудении считаются хаотичные приемы пищи. Когда человек ест в разное время, сложно контролировать:

колебания веса;

количество пищи;

качество продуктов;

баланс вредной и полезной еды в рационе.

Такой рацион состоит из пустых калорий. Регулярные приемы пищи в одно и то же время помогают организму питаться сбалансированно и расходовать калории постепенно. В некоторых случаях при хаотичном питании может замедлиться метаболизм, — объяснила врач.

Среди других ошибок диетолог назвала:

неправильный подсчет калорий

Люди ошибочно предполагают, что продукты, которые они едят, менее калорийны, чем они есть на самом деле. Однако порция может быть небольшой, а само блюдо по калорийности может приравниваться к двум приемам пищи, — сказала Русакова.

выбор ПП-продуктов

Еда из серии «правильного питания» может оказаться очень калорийной, предупредила врач:

Продукты без сахара и глютена могут быть очень калорийными. Когда человек заменяет ими перекусы, а вместо сладостей ест фрукты, углеводный баланс в организме нарушается. Несмотря на наличие витаминов, клетчатки и полезных минералов, эти продукты калорийны, поэтому приводят к лишнему весу.

перекусы снеками и орехами

Они тоже высококалорийны, но насыщают на короткое время, уточнила диетолог.

сладкие напитки

Напитки с сиропами, сливками, альтернативным молоком важно учитывать при подсчете еды, потому что они серьезно увеличивают суточную калорийность рациона, — рассказала врач.

гиподинамия

Недостаток физической активности влияет негативно на процесс похудения, потому что калории растрачиваются медленнее.

Что нужно для похудения

Русакова отметила, что для снижения веса важно, чтобы съеденные за день калории были израсходованы.

Для поддержания массы тела расход энергии должен быть равен поступлению энергии с пищей. А для снижения веса человек должен тратить больше калорий, чем съел. Поэтому важно питаться осознанно, отмечать вес порции и количество перекусов, а также восполнять дефициты макро- и микронутриентов, — порекомендовала врач.

