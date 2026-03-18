Нужно ли принимать коллаген: вся правда и последние исследования

Коллаген последние годы стал одной из самых обсуждаемых добавок. Его добавляют в кофе, разводят в воде, пьют курсами и обсуждают почти так же часто, как витамины. Но так ли он необходим в бьюти-рутине, стоит ли тратить на него деньги (к слову, не такие уж и маленькие).

Если убрать все маркетинговые рюшечки и задаться простым вопросом, а действительно ли коллаген работает, ответ окажется вовсе не таким уж однозначным. Наука в данном случае не отрицает эффект, но и не поддерживает иллюзий, которые принято выдавать за истину в последней инстанции. Нутрициолог Элина Королева рассказала, как обстоит на самом деле.

Коллаген — это не строительный материал в чистом виде

Важно понимать базовую вещь: коллаген из добавок не встраивается в кожу напрямую.

«Когда мы принимаем его внутрь, он расщепляется в желудке до аминокислот и пептидов — точно так же, как любой другой белок. Организм сам решает, куда направить эти ресурсы: в кожу, суставы, мышцы или другие ткани. То есть это не доставка готового коллагена по нужному нам адресу, а скорее дополнительное сырье, которое тело само распределяет по своим приоритетам — и кожа, как правило, далеко не на первом месте», — утверждает эксперт.

Исследования показывают эффект — но умеренный

За последние годы появилось достаточно исследований, посвященных гидролизованному коллагену. Некоторые из них показывают, что при регулярном приеме в течение 8-12 недель может немного улучшаться увлажненность кожи, ее упругость и плотность. Но важно трезво оценивать масштаб: это не волшебная таблетка, после которой просыпаешься обновленной и прекрасной, изменения, как правило, мягкие и накапливаются постепенно.

Кожа зависит не только от коллагена

Даже если добавить в рацион коллаген, это не отменяет других факторов.

«Состояние кожи во многом определяется уровнем витамина C, белка в целом, гормональным фоном, качеством сна, уровнем стресса и воздействием солнца. Без этих условий любые добавки работают слабее — или вообще оказываются неэффективными», — подчеркивает врач.

Еще раз: коллаген не заменяет систему, а может лишь дополнять ее.

Есть ситуации, где коллаген особенно уместен, но есть нюансы

С возрастом естественный синтез коллагена действительно снижается — это нормальный физиологический процесс. В такие периоды дополнительный прием может быть полезен как часть общей поддержки: вместе с достаточным количеством белка, витаминов и грамотным уходом за кожей. Также коллаген иногда используют для поддержки суставов и связок, особенно при повышенных нагрузках, но его тоже нельзя назвать единственно правильным решением.

Когда коллаген — лишний

Если рацион уже содержит достаточное количество белка, а питание в целом разнообразное, эффект от добавок может быть минимальным. Кроме того, не всем подходят конкретные формы коллагена или добавки с ароматизаторами и подсластителями. Некоторые добавки не лучшего качества тоже могут не дать заметной разницы, особенно если параллельно игнорируются базовые вещи вроде сна и восстановления. Да и вообще, стоит признать, что иногда куриный или костный бульон и просто нормальный полноценный рацион делают не меньше, чем модный порошок.