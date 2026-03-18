Что мужчинам следует включить в свой рацион после 25 лет

После 25 лет мужской организм сталкивается с новыми вызовами — замедляется восстановление, появляется хроническая усталость, снижается концентрация. Поддержать здоровье в этот период помогут три ключевых элемента — омега-3, цинк и йод. Об этом Life.ru рассказала диетолог Алёна Парецкая.

По словам диетолога, омега-3 жирные кислоты необходимы для здоровья сердца и сосудов, они снижают уровень «плохого» холестерина и уменьшают воспалительные процессы. Кроме того, эти кислоты положительно влияют на работу мозга и помогают сохранять концентрацию. Главные источники омега-3 — жирная рыба: лосось, скумбрия, сельдь и сардины.

«Регулярное употребление жирной рыбы помогает поддерживать когнитивные функции и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительный плюс — витамин D, которого часто не хватает людям, проводящим много времени в помещении», — пояснила Парецкая.

Второй важный элемент — цинк. Он участвует в выработке тестостерона и поддерживает иммунную систему. При его нехватке снижается уровень энергии и замедляется восстановление после физических нагрузок. Частые простуды и повышенная утомляемость могут сигнализировать о дефиците этого микроэлемента. Больше всего цинка содержится в устрицах, а также в мидиях и креветках.

Йод, в свою очередь, необходим для нормальной работы щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ. Вялость и снижение работоспособности — частые спутники йододефицита. Восполнить его помогут морская рыба, кальмары, креветки и особенно морская капуста, которая считается одним из самых концентрированных природных источников йода.

Диетолог рекомендует включать рыбу в рацион не реже двух-трёх раз в неделю порциями по 150–200 граммов, а морепродукты добавлять один-два раза в неделю, чередуя их с рыбными блюдами.