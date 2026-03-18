В Китае запустили программу «обмена» лишнего веса на мясо

В китайской провинции Цзянсу запустили необычную акцию в целях борьбы с лишним весом: жителям предложили выдать говяжьи субпродукты, язык и хвост в качестве поощрения за похудение на каждые 0,5 кг. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что с тех пор как 9 марта община Шаньбэй в районе Лянси города Уси (провинция Цзянсу) запустила в социальных сетях креативную кампанию по пропаганде здорового образа жизни, более 2400 человек подали заявки на участие.

Согласно условиям программы «лишняя плоть в обмен на говядину», подать заявку могут только те жители, которые оплачивают социальное обеспечение или медицинскую страховку в этом регионе. При этом индекс массы тела участников должен быть выше 23 (при норме от 18,5 до 24,9 ).

По мнению экспертов ВОЗ, для некоторых групп населения Азии более подходящими могут быть более низкие значения индекса массы тела (ИМТ), чем те, что указаны в международных рекомендациях. Кроме того, у женщин объем талии должен быть более 80 см, а у мужчин — более 90 см.

Желающие принять участие могут подать заявку до 20 марта и пройти взвешивание в специально отведенном месте в период с 23 по 27 марта. Власти составят досье на каждого заявителя, отмечается в сообщении. После этого кандидаты могут попытаться сбросить вес и сообщить о результатах в комиссию в период с 1 по 10 января следующего года.