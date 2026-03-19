Почему соковая диета может разрушить здоровье кишечника и мышц

С приходом тепла многие задумываются о "перезагрузке" организма после зимы. Один из самых популярных мифов в бьюти-индустрии - соковый детокс. Нутрициологи, блогеры, многочисленные сайты "о здоровье" утверждают: трехдневный курс свежевыжатых соков помогает вывести "шлаки", похудеть и наполниться энергией.

Так ли это на самом деле? "Российская газета" задала этот вопрос старшему преподавателю кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрею Кондрахину и изучила данные последних научных исследований.

"Детокс" - это просто сленг: мнение эксперта

Как отмечает Андрей Кондрахин, с точки зрения науки понятия "соковый детокс" не существует. Это маркетинговый термин, который не имеет ничего общего с физиологией человека.

Если рассматривать соки как вариант разгрузочного дня, то важно понимать: ключевую роль играет состав.

Покупные соки содержат огромное количество сахара, что создает ударную нагрузку на поджелудочную железу, увеличивает калорийность рациона, запускает "инсулиновые качели".

Домашние овощные миксы (из сельдерея, огурца, кинзы) на один-два дня могут выступить в роли "щелочного раствора" с клетчаткой, и это приносит пользу организму. Однако, как подчеркивает эксперт, такие эксперименты категорически нельзя проводить в рабочие дни, когда организм тратит много энергии.

"Если человек увлекается этим, он наносит больше вреда, чем пользы. Энергию нужно получать. Организм начнет использовать внутренние запасы, и мышечная масса может сильно пострадать, потому что мышцы - это белок, который нужен другим клеткам", - предупреждает Андрей Кондрахин.

Исследования: шок за три дня

Пока сторонники ЗОЖ спорят о пользе соков, ученые из Северо-Западного университета (США) и Университета Сан-Раффаэле (Италия) провели исследование, результаты которого были опубликованы в авторитетном журнале Nutrients. Они доказали: даже три дня на строгой соковой диете меняют микробиом в худшую сторону.

Ученые разделили добровольцев на три группы:

пили только сок;

пили сок и ели обычную пищу;

ели только растительную пищу (цельные продукты).

Результаты такие: у тех, кто пил только соки, резко снизилось количество полезных бактерий Firmicutes и выросло число вредных Proteobacteria. Это прямой путь к воспалению десен и даже системным заболеваниям.

Также в группе "только сок" у участников увеличилось количество бактерий, связанных с повышенной проницаемостью кишечной стенки и когнитивными нарушениями. Высокое содержание сахара и отсутствие клетчатки создали идеальную среду для размножения патогенов.

В группе, которая ела цельные фрукты и овощи, напротив, прибавилось полезных бактерий, ферментирующих клетчатку (например, Faecalibacterium prausnitzii), которые отвечают за здоровье кишечника и иммунитет.

Итак, рекомендации грамотных диетологов - "утренний стакан апельсинового сока лучше заменить на целый фрукт" - нашли научно обоснованное подтверждение.

Почему сок вредит, а цельный фрукт лечит?

Главная проблема соковыжималки в том, что она отделяет клетчатку. В стакан попадают витамины и сахар, а грубые волокна (клетчатка) остаются в отходах. Клетчатка - это еда для наших полезных бактерий и "ершик" для кишечника. Без нее сахар из сока всасывается мгновенно, вызывая скачки инсулина и провоцируя воспаление.

Доктор Мелинда Ринг, старший автор исследования, резюмирует:

"Большинство людей думают о приготовлении сока как о здоровом очищении, но мы доказали обратное".

Как не навредить себе: советы врача

Означает ли это, что соки теперь под запретом? Вовсе нет. Эксперты дают простые рекомендации, как обезопасить свой организм:

не заменяйте еду соком. Если вы хотите сока, пейте его вместе с едой. Сочетание с цельной пищей смягчает негативное влияние на микробиом;

выбирайте сок правильно. Отдавайте предпочтение овощным сокам с низким содержанием сахара. Если добавляете фрукты, лучше съешьте их целиком;

думайте о мышцах, не устраивайте себе белковое голодание. Помните: "разгрузка" на соках заставляет организм поедать собственные мышцы. Для похудения это провальная стратегия. Вес вы потеряете, но за счет мышечной массы, а жировые запасы останутся на месте. После выхода с диеты вес вернется, но уже за счет жира;

смузи вместо сока. Лучше не выжимать сок, а "перемалывать" фрукты и овощи в "кашу", разбавляя ее минеральной водой. Блендер сохраняет клетчатку в отличие от соковыжималки. Такой напиток принесет гораздо больше пользы и насыщения.

Таким образом, мода на "чистки" и "детоксы" - это больше про бизнес, чем заботу о здоровье, отмечает Андрей Кондрахин.