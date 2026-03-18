Эксперт раскрыл секрет приготовления самой полезной яичницы

Яичница станет полезнее, если готовить ее на воде или кокосовом масле с добавлением овощей либо зелени. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

День яичницы отмечается 18 марта. Эксперт отметила, что яйца являются суперфудом, в том числе потому, что богаты белком. Этот элемент необходим для мышц, кожи, костей, иммунной системы и так далее. При этом белок постоянно разрушается, и его содержание важно регулярно восстанавливать.

"Желток – настоящая кладезь полезных элементов. Среди них одним из самых важных является холин, необходимый для нормального функционирования мозга. А еще витамин D, без которого не может нормально работать иммунная, сердечно-сосудистая и нервная системы".

Также желток содержит много витамина А, необходимого для обновления кожи и слизистых. Они, в свою очередь, выполняют важную защитную функцию, не давая вирусам и бактериям проникать в организм, добавила Соломатина.

"Поэтому яичница – очень полезное блюдо, однако лучше тщательно прожаривать яйца, протыкая вилкой, иначе есть риск заразиться сальмонеллезом. Либо можно вместо глазуньи просто делать "болтушку", – пояснила диетолог.

Жарить яичницу стоит на топленом, кокосовом или рафинированном оливковом масле: они более устойчивы к нагреванию, поэтому меньше риск появления канцерогенов. А еще лучше готовить на воде, но тогда все придется постоянно помешивать, отметила врач.

"Это блюдо идеально сочетается с овощами и зеленью, ведь яйца не содержат пищевых волокон, а их необходимо добавлять, чтобы "кормить" полезные бактерии организма. Когда они "голодные", то не выделяют необходимые компоненты для регулировки уровня холестерина и сахара в крови".

В среднем в сутки достаточно съедать 1–2 яйца, однако лучше делать это не каждый день, потому что в рационе должно быть разнообразие. В свою очередь, блюдо полностью противопоказано тем, у кого есть аллергия на яичный белок. Также сократить употребление следует пациентам с повышенным уровнем холестерина, предупредила Соломатина.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, как весной поддержать организм без употребления витаминных комплексов. Например, можно проращивать семена, зерна и бобовые. В этом случае в них резко увеличивается содержание витаминов групп С, Е и В (особенно фолиевой кислоты).