Врач предупредил о последствиях привычки спать в линзах

Врач офтальмологического центра «Зрение» Анна Толтаева рассказала о рисках, к которым может привести привычка спать в контактных линзах. О последствиях сна в линзах она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Офтальмолог объяснила, что линзы, не предназначенные для сна в них, сильно ограничивают доступ кислорода к роговице и нарушают нормальный обмен слезы под ней. Кроме того, во сне человек не моргает, поэтому микробы и загрязнения легче удерживаются на поверхности. Совокупность этих факторов, по словам врача, может спровоцировать микротравмы глаз и повысить риск воспаления.

«После сна в линзах чаще всего возникают сухость, светобоязнь, ощущение песка, покраснение и чувство, что что-то мешает. Иногда это может вызвать микроповреждения эпителия глаза. Реже развивается инфекционный кератит, в тяжелых случаях возможна язва роговицы. Также может усиливаться синдром сухого глаза и появляться прорастание сосудов как реакция на хроническую нехватку кислорода», — заявила специалистка.

При этом, по ее словам, риск неприятных последствий повышается, если спать в линзах во время простуды и после употребления алкоголя.

