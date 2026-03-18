Почему подростки спят дольше по утрам, чем взрослые

Подростки обычно спят дольше по утрам, чем взрослые, и ложатся позже. Это связано с биологическими изменениями в циркадной системе во время полового созревания, объяснил «Газете.Ru» генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

«Подростки во время полового созревания (пубертата) становятся «совами». Это связано с биологическими изменениями в циркадной системе во время полового созревания. Во время пубертата происходит сдвиг циркадных часов (фазовая задержка циркадного ритма). При этом пик бодрствования сдвигается на более позднее время, желание спать появляется позже вечером и естественное время пробуждения становится позднее утром. В среднем этот сдвиг составляет 1–3 часа. Главная физиологическая причина — это изменение времени выработки мелатонина, секреция которого происходит позднее», — объяснил ученый.

По словам Крутовского, мелатонин начинает вырабатываться вечером, а у подростков начало секреции мелатонина происходит примерно на 1–2 часа позже, чем у детей или взрослых, поэтому они физиологически не могут заснуть рано.

«Кроме этого, во время пубертата происходит изменение чувствительности к свету: вечерний свет подавляет мелатонин и циркадные часы легче сдвигаются в сторону позднего режима. Это одна из причин, почему экраны мониторов и разных гаджетов вечером особенно сильно влияют на подростковый сон. Гены циркадных часов (например, PER3, CLOCK, CRY1) продолжают работать, но в подростковом возрасте меняется экспрессия циркадных генов и меняется регуляция гормонов пубертата (например, гонадотропинов). Половое созревание влияет на супрахиазматическое ядро (SCN), нейроэндокринную систему и выработку мелатонина», — объяснил генетик.

При этом по мере взросления люди снова становятся «жаворонками». После 20–25 лет происходит обратный процесс — циркадный ритм постепенно сдвигается раньше, мелатонин начинает выделяться раньше вечером. К 50–60 годам большинство людей становятся явными «жаворонками».