Как должно меняться питание для здоровья мозга на протяжении жизни

С возрастом важно менять приоритеты в питании для обеспечения здоровья мозга. Так, например, после 60 важно подобрать питание так, чтобы оно обеспечивало защиту сосудов и поддерживало обмен веществ, рассказал «Газете.Ru» директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

Современные рекомендации говорят скорее о едином базовом паттерне питания на протяжении жизни — овощи, фрукты, ягоды, цельные злаки, бобовые, орехи, рыба и другие качественные источники белка, умеренность в соли, насыщенных жирах и добавленном сахаре.

«На мой взгляд, стоит говорить не о четырех разных «диетах для мозга» в зависимости от возраста, а о смене приоритетов. В молодости — не допустить дефицитов (витаминов группы B, Д, магния, железа, йода). В среднем возрасте — в дополнение к этим задачам не заработать инсулинорезистентность (нечувствительность клеток мозга к инсулину). В 60 — защищать снабжающие мозг сосуды и обмен веществ. После 80 — еще и не допустить недоедания и обезвоживания», — рассказал Москалев.

Кроме того, положительное влияние на здоровье мозга оказывают и голодные разгрузочные дни.