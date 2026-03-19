Топ-7 полезных напитков для людей после 50 лет

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян пить кофе, потому что этот напиток продлевает жизнь. Он отметил, что кофе снижает риски мерцательной аритмии и инфарктов, а также защищает от рака, в том числе от онкологических заболеваний печени. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, какие напитки полезно пить людям после 50 лет.

Вода

По словам диетолога, полезные напитки играют важную роль в поддержании здоровья, особенно у людей после 50 лет, когда организм сталкивается с возрастными изменениями. В первую очередь этой возрастной группе важно пить достаточное количество воды.

— Регулярное употребление чистой воды является основой здорового образа жизни. После 50 лет обмен веществ замедляется, кожа становится суше, а кровь — более густой и вязкой. Чистая вода улучшает метаболизм и общее состояние организма. Важно помнить, что с возрастом чувство жажды притупляется, поэтому рекомендуется пить воду небольшими порциями, но регулярно, — сказала Соломатина.

Эксперт отметила, что также полезно пить:

талую воду. Согласно исследованиям, талая вода лучше усваивается организмом, потому что она очищена от примесей. Это делает ее более предпочтительным вариантом для ежедневного употребления;

водородную воду. Этот вид воды обладает противовоспалительными свойствами и содержит активные формы кислорода, который проникает глубоко в клетки организма.

Зеленый чай

Специалист подчеркнула, что также людям после 50 лет полезно регулярно пить зеленый чай.

— Зеленый чай богат антиоксидантами, такими как катехины и эпигаллокатехин, которые защищают клетки от повреждений и способствуют замедлению процессов старения, — сообщила Соломатина.

Какао

Помимо этого, диетолог объяснила, почему людям в зрелом возрасте полезно пить какао:

— Какао из натуральных бобов обладает множеством полезных свойств. Оно улучшает текучесть крови, поддерживает когнитивные функции и защищает мозг от возрастных изменений. Можно готовить какао самостоятельно, добавлять в него молоко, черный шоколад или стевию для улучшения вкуса.

Кисломолочные напитки

Микробиом играет важную роль, а кисломолочные продукты, такие как кефир и простокваша, содержат полезные бактерии, способные поддержать баланс микрофлоры кишечника.

— Эти бактерии помогают организму синтезировать важные вещества, такие как короткоцепочечные жирные кислоты. Они предотвращают развитие сахарного диабета и атеросклероза, — считает собеседница «ВМ».

Квасы и ферментированные напитки

Натуральные квасы и ферментированные напитки, такие как чайный гриб, обладают полезными свойствами для пищеварения и общего здоровья. Они улучшают состояние кишечной флоры и укрепляют иммунитет. Эксперт посоветовала людям после 50 лет включить их в свой рацион.

Смузи и морсы

Собеседница «ВМ» напомнила, что смузи богаты клетчаткой, которая служит пищей для полезных бактерий в кишечнике. Их также полезно регулярно пить в зрелом возрасте:

— Ягоды, такие как черника, голубика и клюква, содержат антоцианы, которые улучшают микроциркуляцию крови. Вишня и черешня являются источниками мелатонина, который необходим для качественного сна.

Травяные сборы

Диетолог добавила, что травяные сборы очень полезны людям после 50 лет.

— Например, ромашка, чабрец, мелисса и мята помогают расслабиться и улучшить качество сна. А лимонник, родиола розовая и женьшень стимулируют организм без негативных последствий, обеспечивают бодрость и заряд энергии, — заключила Соломатина.

Регулярное употребление гречки может стать причиной проблем с почками, привести к головокружению, гормональным сбоям, нарушениям сна, высыпаниям, апатии, мигреням, проблемам с пищеварением и зубами, а также нарушениям в работе нервной системы. Действительно ли гречка может нанести непоправимый вред здоровью — в материале «ВМ».