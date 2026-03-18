Врач перечислила продукты, которые помогут подготовиться к экзамену

В период подготовки к экзаменам ученикам важно добавлять в рацион жирную рыбу, яйца и тыквенные семечки. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

© Газета.Ru

По ее словам, это «топливо» для мозга, чтобы он быстрее усваивал информацию. Так, жирная рыба, например, скумбрия, сельдь, лосось, содержит омега-3 жирные кислоты, которые способствуют ускорению мыслительного процесса и улучшению памяти. Яйца — источник холина, который участвует в синтезе нейромедиатора ацетилхолина. Последний играет роль в поддержании когнитивных функций.

Кроме того, врач призвала давать детям цельнозерновые продукты для получения глюкозы.

«Особенно важно получать сложные углеводы, которые медленно расщепляются и дают энергию на 3–4 часа, обеспечивая стабильную работоспособность. Они содержатся в крупах, макаронах из твердых сортов пшеницы, цельнозерновом хлебе», — сказала Писарева.

Тыквенные семечки являются источником цинка и магния, которые нужны для улучшения памяти, снятия напряжения и улучшения сна.

Нутрициолог, валеолог, терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что сложные углеводы, включая каши, картофель и цельнозерновые макароны, помогут поддержать умственную активность и снять стресс перед экзаменом, если съесть их на ужин. По ее словам, это будет способствовать тому, что глюкоза будет усваиваться медленнее, и мозг будет сохранять работоспособность во время сна.