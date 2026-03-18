Доктор Миронова объяснила, почему энергетики работают "как плетка для лошади"

Энергетики популярны, особенно у молодежи - это возможность добавить энергии во время изнурительной подготовки к сессии и "зажигать" всю ночь в клубе. Но, несмотря на популярность энергетических напитков, врачи настойчиво рекомендуют относиться к ним с осторожностью и не рассматривать их как безопасное средство для бодрости. О том, как на самом деле эти напитки воздействуют на организм, о рисках пристрастия к ним "РГ" рассказала доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Татьяна Миронова.

Энергетики - это безалкогольные напитки, в состав которых входят кофеин и другие тонизирующие компоненты. Доктор отмечает: благодаря такому составу действительно можно быстро повысить бодрость и работоспособность. Однако эффект этот кратковременный, и достигается он за счет агрессивного сочетания стимулирующих веществ и огромных доз сахара.

Двойной удар: стимуляторы и "эффект маятника"

Главная опасность кроется в самом принципе действия таких напитков. Кофеин, таурин и другие стимуляторы не дают организму энергию извне, а заставляют его тратить внутренние резервы.

"Действие энергетика на организм сравнимо с плеткой для "загнанной лошади". И в роли "загнанной лошади" выступает наш уставший организм", - подчеркивает Татьяна Миронова.

Хотя кофеин, таурин, витамины группы B и карнитин сами по себе являются прекрасными компонентами, их сочетание в высоких дозах в одном напитке создает опасный коктейль. После кратковременного всплеска активности (в среднем на 3-4 часа) наступает фаза истощения, которую часто называют "эффектом маятника". Работоспособность падает ниже исходного уровня, и организм оказывается еще более обессиленным, чем до приема напитка. Если пить такие напитки регулярно - это неизбежно истощит резервные функции, повысит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений нервной системы.

Сахарная ловушка: риски диабета и лишнего веса

Помимо стимуляторов, не менее серьезную угрозу представляет высокое содержание сахара. Большое количество сахара не оказывает благоприятного эффекта на организм. Резкий скачок глюкозы вызывает мощный выброс инсулина. Такие "качели" при регулярном употреблении энергетиков заставляют поджелудочную железу работать на износ.

Как следствие, это неизбежно приводит к набору веса и увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа.

Кроме того, как отмечает доктор Миронова, высокие концентрации даже полезных веществ, таких как витамины группы B или таурин, входящие в состав энергетиков, могут оказывать негативное влияние на организм, а не служить источником энергии.

Итог: есть ли безопасная альтернатива?

На вопрос о том, существуют ли клинические ситуации, когда прием энергетиков оправдан, Татьяна Миронова отвечает категорично: "Не желательно употреблять данные продукты". Не рекомендует она использовать их и для кратковременного повышения работоспособности, например, при ночной работе или длительном вождении автомобиля.

Вместо того чтобы взбадривать себя таким рискованным способом, эксперт советует обратиться к более безопасным методам: "Вместо энергетика лучше выпить чашку кофе или чая. А лучше стараться нормализовать режим труда и отдыха".