Доктор напомнил, о чем забывают люди, принимая БАДы в межсезонье

Россияне скупают БАДы в межсезонье, но часто забывают проверить главное – здоровье кишечника.

© Vse42.ru

С наступлением холодов многие россияне начинают бесконтрольно принимать витамины и добавки, пытаясь побороть упадок сил. Однако, как предупреждает ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ульяна Махова, причина слабости чаще кроется не в отсутствии ягод в рационе, а в проблемах с усвоением пищи – передаёт ИА "Восток-Медиа".

По словам эксперта, тотальный авитаминоз – большая редкость. Организм может не получать нутриенты из-за гастрита или нарушений микрофлоры кишечника. Самыми распространенными дефицитами у горожан остаются витамин D (из-за нехватки солнца), магний (сгорающий при стрессе) и йод.

Специалисты советуют не назначать себе БАДы самостоятельно, а перед их приемом сдать анализы на витамин D и ферритин, а также проверить щитовидную железу. В качестве простой профилактики рекомендуется заменить обычную соль на йодированную и чаще гулять на свежем воздухе.