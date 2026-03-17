Как выбрать кроссовки для бега, фитнеса или прогулок

Есть вещи, которые мы недооцениваем ровно до того момента, пока они не начинают влиять на самочувствие. Кроссовки — из их числа: неподходящая пара может незаметно испортить походку и настроение, добавить усталости и даже превратить обычную прогулку в испытание на прочность.

Звучит совершенно банально, но правильная обувь ощущается почти сразу. В ней не нужно к чему-то привыкать, терпеть неудобство, надеясь, что завтра или когда-то там еще станет лучше. Она садится на ногу, словно влитая — поддерживает, амортизирует, не мешает. Ортопед Михаил Вьюгин дал советы, как выбрать кроссовки под любые задачи.

Определите, для чего именно вам кроссовки

Первое и главное — не существует универсальной пары на все случаи жизни.

«Кроссовки для бега рассчитаны на повторяющиеся ударные нагрузки и обычно имеют хорошую амортизацию и поддержку переката стопы. Для фитнеса важнее стабильность: стопа должна чувствовать опору, особенно при упражнениях с весом и резкими сменами направления движения. Для прогулок приоритет — комфорт и мягкость без избыточной жесткости. Если смешать все задачи в одной паре, результат почти всегда будет компромиссным», — объясняет эксперт.

Обратите внимание на амортизацию

Амортизация — это не мягкая подошва, как принято думать. Это способность обуви поглощать удар и распределять нагрузку при каждом шаге. Для бега или активных видов спорта она критична, особенно если речь идет о твердом покрытии. Слишком жесткая подошва увеличивает нагрузку на суставы, со слишком мягкой может начать страдать стабильность суставов — голеностопа, коленей. Для фитнеса, наоборот, чрезмерная мягкость мешает чувствовать опору. Поэтому там лучше выбирать более плотную и устойчивую подошву.

Посадка важнее громкого бренда

Самая дорогая и технологичная модель не будет работать, если она не подходит по форме стопы.

«Кроссовки не должны давить, но и не должны болтаться. Пальцам нужно немного пространства, пятка пусть будет фиксированной, а свод стопы — внятно чувствует поддержку. Лучше примерять обувь во второй половине дня, когда стопа немного увеличивается в объеме — и пройтись в ней хотя бы несколько минут, чтобы понять ощущения в движении», — предлагает врач.

Учитывайте тип поверхности

Городской асфальт, беговая дорожка, лесные тропы или ламинат в зале — все это разные условия. Для асфальта важна амортизация и износостойкость. Для пересеченной местности — цепкая подошва и защита стопы. Для зала — стабильность и контроль голеностопов. Если планируется бегать и по дорожке, и по улице, стоит выбирать универсальные модели с умеренной амортизацией и хорошим сцеплением.

Слушайте ощущения, а не только рекомендации

Можно изучить десятки обзоров и характеристик, но финальное решение все равно остается за ощущением в теле, ведь мы все разные. Если кроссовки не хочется снимать, если шаг становится легче — это хороший знак. Обувь должна помогать движению, нравиться визуально и тактильно, а не требовать адаптации.