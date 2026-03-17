Не больше чайной ложки: как избежать скрытой соли в продуктах

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), потребление соли для взрослых составляет менее 5 г в день, что эквивалентно примерно одной чайной ложке. Такие рекомендации связаны с тем, что высокое потребление соли, известной как «белая смерть», увеличивает риски развития гипертонии, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Нутрициолог, специалист по пищевому поведению Ася Мотина рассказала, что можно сделать, чтобы снизить потребление соли.

«Уменьшить в своем рационе количество готовых блюд, фастфуда, консервов, упакованных снеков. Обычно такие продукты содержат большое количество соли. Проверять этикетки и внимательно изучать содержание натрия, как явно добавленное, так и скрытое. Скрытая соль может присутствовать в замороженных продуктах, консервированных овощах, маринадах, соусах, снеках, колбасных изделиях, готовых блюдах и закусках, сухофруктах и других продуктах питания», - рассказала она «Свободной Прессе».

Также помогает чаще готовить дома.

«Приготовление пищи дома позволяет контролировать количество соли, добавляемой в блюда. Часть соли можно заменить специями и травами, а также использовать соль с пониженным содержанием натрия. Она не отличается по вкусу от обычной соли, но до 50% солей натрия заменено на соли калия и магния, а также такая соль содержит йод. Ограничьте употребление соевого соуса и многокомпонентных приправ, которые содержат в своем составе соль. Отдавайте предпочтение слабосоленому соевому соусу и моноприправам, из которых вы можете сами составить нужную смесь», - посоветовала нутрициолог.

Стоит увеличить употребление фруктов и овощей, богатых калием, который помогает сбалансировать уровень натрия в организме.

«Рекордсмены по количеству калия в своем составе — бананы, апельсины, абрикосы, хурма, авокадо, киви, картофель, бобы, шпинат, помидоры, батат», - сообщила она.

Также следует пить достаточно воды, что способствует выведению лишней соли из организма.

