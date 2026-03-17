От «фитоняшек» к осознанности: что приходит на смену культу тела?

Культ идеального тела в наше время вызывает целый ряд вопросов. Уходит ли тенденция в прошлое? Что идёт на замену? Эксперт рассказала о том, как сейчас модно заботиться о своём теле и здоровье.

© runews24.ru

Как пояснила в комментарии RuNews24.ru эксперт по здоровью, основатель студии Лары Шелл Лариса Шейкина, в каждой эпохе свои стандарты. Знамениты картины Рафаэля, Боттичелли, на которых изображены женщины без кубиков пресса. А в начале 19 века Кустодиев запечатлел на холсте красавиц с пышными формами. В 90-х годах прошлого века на смену Кустодиевским красавицам пришли «фитоняшки». Последствиями моды на «худое» тела стали анорексия и проблемы со здоровьем.

«Под влиянием социальных сетей у людей сформировалась связь «идеальное тело — это идеальная жизнь и успех». Но что скрывается за этим? Бесконечный подсчет калорий, жизнь в спортзале, тотальный контроль, психологические или физические травмы, перегрузки и орторексия (одержимость здоровым питанием) – вот обратная сторона такой «заботы», — отметила эксперт.

Однако, по её словам, сегодня талия 90*60*90, кубики, объемы – все это постепенно уходит в прошлое, потому что психика перестает выдерживать нагрузку бесконечной гонки. Гонки за карьерой, за здоровьем, за деньгами. Скорость жизни стремительно возрастает.

«Количество принимаемых решений увеличивается. И при этом контроль калорий, тренировок, нагрузки в зале. Последствия такой жизни – срыв и откат».

На смену вопросу «Как я выгляжу?» приходит вопрос «Как я себя чувствую?», и это уважение к себе, к телу. Осознанность вместо насилия – новый тренд, который транслирует идею бережного отношения к своему телу.

«Модно не истязать себя в зале, а выбрать физическое занятие под характер, темперамент и образ жизни. Например, тренировки, которые экономят время и берегут суставы. Что касается еды, то тут действует следующий подход: жесткие диеты уступают место интуитивному питанию и заботе о ЖКТ».

Сегодня популярны занятия, которые дают ощутимый результат без изнурительных нагрузок и диет. Плавно и бережно восстанавливают. Яркий пример этого – возрождение советских методик тренировки спортсменов олимпийцев с помощью биомеханической стимуляции. Студии с таким оборудованием, открываются в разных городах России. Современные технологии в сочетании с классическими проверенными шагами, позволяют сэкономить время и силы.

В наше время «культ тела» плавно трансформируется в здоровую психику и долголетие. Постоянная энергия жить жизнь, принятие естественных изменений возраста выходят на первое место. Тенденция «борьбы за фигуру» уходит, уступая место человечности и заботливому отношению к себе.