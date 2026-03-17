Диетолог рассказал о главных ошибках при похудении

Многие, кто стремится к совершенству фигуры, нередко допускают серьезную оплошность, полностью исключая из своего питания жиры или белки в надежде на скорейшее достижение цели. Однако, как отметил диетолог-нутрициолог Роман Пристанский, пища — это не только источник энергии, но и фундамент для всего нашего организма.

Специалист подчеркнул, что изменения в рационе должны быть осознанными, с пониманием функций всех его компонентов. Особенно это касается жиров, которые играют ключевую роль в жизнедеятельности человека.

По словам Пристанского, жиры являются наиболее энергоемким элементом нашего тела, выполняют структурную функцию, подобно «штукатурке», поддерживая стенки сосудов, и участвуют в выработке гормонов.

Эксперт в интервью «Радио 1» акцентировал внимание на том, что даже при создании дефицита калорий нельзя снижать потребление жиров ниже определенного уровня. Оптимальной суточной нормой, по его мнению, является диапазон от 0,5 до 1 грамма на килограмм массы тела. Аналогичные принципы касаются и потребления белка.

Роман Пристанский добавил, что белки необходимы для построения новых тканей, а также выполняют функцию транспортировки холестерина, предотвращая его избыток в крови.