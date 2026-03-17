Врач рассказала, как подсластители травят организм

Диетолог Наталья Мизинова рассказала, что употребление сахарозаменителей может обернуться заболеваниями печени. По словам специалиста, особенно настороженно стоит относиться к искусственным подсластителям.

В беседе с NEWS.ru диетолог пояснила, что сахарозаменители бывают натуральными и синтетическими, и именно при переходе на вещества искусственного происхождения, как правило, возникают основные риски.

Производители аспартама и сукралозы заявляют, что эти вещества полностью безопасны, однако нельзя исключать риск токсических реакций. Причем такие последствия, скорее всего, развиваются постепенно и могут накапливаться годами.

Когда у человека возникнут какие-то проблемы с печенью, он никогда не подумает, что эта проблема связана с употреблением им в течение 10–15 лет того или иного напитка с каким-то химическим подсластителем, – отметила Мизинова.

Она добавила, что к натуральным заменителям сахара можно отнести мед. Также, по ее словам, к этой категории относятся различные сиропы – например, кленовый или сироп топинамбура, а еще некоторые химические соединения, в частности сахарин.

При использовании натуральных продуктов выраженных рисков для здоровья, как правило, нет. Сюда же можно отнести и стевию. Но важно учитывать, кем и каким способом она была произведена. Если стевиозид выделяли из растения с помощью серьезной промышленной обработки и химических компонентов, то уже возникает вопрос, насколько такой сахарозаменитель вообще можно считать натуральным, заключила Мизинова.