Врач призвал отказаться от пробуждения по будильнику на телефоне

Врач Себастьян Ла Роса посоветовал отказаться от пробуждения по будильнику на телефоне по утрам. Его слова передает издание El Confidencial.

Как пояснил Ла Роса, когда человек заглядывает в телефон, чтобы выключить будильник, то его взгляд в любом случае цепляется за накопленные уведомления. В результате он продолжает лежать в постели, читая сообщения в мессенджерах или разбирая электронную почту, отметил доктор.

«Сообщения, заголовки, видео, напоминания всплывают. Минуты пролетают почти незаметно. К тому времени, как вы отложите телефон, день уже начался в бешеном ритме», — предупредил он.

В связи с этим медик призвал приобрести отдельный будильник, а телефон оставлять за пределами спальни. Тогда день будет начинаться более расслабленно, а сэкономленное время можно использовать для неспешного душа и завтрака или общения с семьей, добавил Ла Роса.

Ранее сомнолог Карема Магомедова посоветовала не засыпать под телевизор. Она утверждает, что такая привычка приводит к подавлению выработки мелатонина.