Названа удивительно полезная для сердца и кишечника ягода

Дикая черника может заметно улучшать здоровье кишечника и сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Мэн (США), проанализировавшие более 20 лет исследований. Обзор научных работ опубликован в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN).

Исследователи отмечают, что дикая черника отличается особенно высоким содержанием полезных веществ. По сравнению с обычной культурной черникой содержит примерно вдвое больше антиоксидантов, на 72 процента больше клетчатки и на треть больше антоцианов — растительных соединений, которые защищают сосуды и снижают воспаление в организме.

В экспериментах ученые обнаружили, что регулярное употребление этой ягоды помогает уменьшать воспаление и улучшать работу эндотелия — тонкого слоя клеток, выстилающих кровеносные сосуды. Именно от состояния эндотелия во многом зависит нормальное кровообращение и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, дикая черника положительно влияет на состав кишечной микробиоты и обмен веществ.

Специалисты считают, что для получения эффекта достаточно съедать примерно половину — одну чашку ягод в день. При этом полезными остаются как свежие, так и замороженные или сушеные ягоды, поскольку большинство биологически активных веществ хорошо сохраняется даже после обработки.

Ранее ученые выяснили, что сок кислой вишни помогает пожилым людям избавиться от бессонницы.