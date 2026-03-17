Названо опасное свойство хурмы

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, нутрициолог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Магомедтагир Ибрагимов рассказал об опасности хурмы. По его словам, употребление трех и более плодов при проблемах с желудочно-кишечным трактом грозит острой кишечной непроходимостью.

«Хурма очень богата содержанием грубых пищевых волокон. Может ли произойти острая кишечная непроходимость от одной хурмы? Маловероятно. Но такое может произойти, если есть проблемы с ЖКТ, например - сниженная моторика желудка или кишечника, либо человек пожилого возраста, и при этом съедено много хурмы, условно - три-пять и более, особенно на голодный желудок», - рассказал врач РИА Новости.

Также Ибрагимов добавил, что не стоит сочетать хурму с кисло-молочными и морепродуктами.

