Как обезжиренная молочка заставляет организм откладывать жир про запас

Нередко за вывеской "диетический продукт" скрывается состояние, в котором обмен веществ будто замирает: даже при дефиците калорий тело неохотно расстается с запасами жира из-за гормонального перекоса.

Много лет индустрия диетологии продвигала идею "light", внушая людям, что если в продукте нет жира, то это почти прямой билет к стройной фигуре. Но свежие исследования британских ученых показывают довольно неприятный биохимический парадокс: то, что мы привыкли считать полезным для похудения, на деле может мешать сбросить вес. Обезжиренный продукт – вовсе не обязательно легкий для организма, а натуральный – еще не равно "подходит для диеты".

Когда из продукта убирают жир, вместе с ним обычно уходят вкус и нормальная текстура. Чтобы еда по-прежнему нравилась покупателю, производители часто идут по простому пути – добавляют сахар. Вот так и работает эта история с метаболической спячкой и продуктами с маркировкой 0% жира: после такого "легкого" йогурта инсулин резко подскакивает, жиросжигание тормозится на несколько часов, а чувство голода только усиливается.

Как отмечает косметолог и биохимик Валерия Ромашина, она регулярно видит так называемое "сахарное лицо" у женщин, которые слишком увлекаются диетическими йогуртами. Гликация коллагена – прямой результат воздействия скрытого сахара. Когда полезные жиры заменяют искусственно добавленными углеводами, страдает не только фигура, но и плотность кожи. Очень часто кожа начинает буквально светиться изнутри после того, как человек убирает из рациона этих мнимых "помощников" и возвращается к цельным продуктам.