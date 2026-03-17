Названа неочевидная опасность просроченной интимной смазки

Фармацевт Алекс Пирсон рассказал, чем может быть опасно использование просроченной интимной смазки. Об этом специалист предупредил в беседе с изданием Metro.

По словам специалиста, со временем состав смазки меняется: активные компоненты разрушаются, а сама текстура средства становится менее стабильной. В результате продукт хуже выполняет свою функцию и увеличивает риск нежелательной беременности.

Кроме того, просроченная смазка способна вызывать неприятные реакции кожи.

«Если срок годности истек, продукт может измениться по составу и вызвать раздражение или покраснение, поэтому перед использованием всегда стоит проверять дату на упаковке», — дал совет Пирсон.

